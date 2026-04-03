Лідер "Бумбоксу" вибухнув через закиди у шахрайстві від саундпродюсера

Лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк прокоментував конфлікт довкола недотримання виплат та авторських прав на альбом «Таємний код: Рубікон».

Ситуація виникла після заяви автора пісень і саундпродюсера платівки Олега Аджикаєва. Він публічно заявив про відсутність прозорої звітності та належних виплат за використання створених треків. Йдеться про матеріал, над яким він працював як співавтор. За його словами, комерційне використання композицій не супроводжувалося зрозумілими фінансовими поясненнями.

«Виявилось мало, що ж, збиратиме тепер свою частку самотужки. Добре, що збори і виплати можна легко перевірити, адже вони давним-давно вийшли в безготівковий спосіб оплати. А от кидати тінь на чесне імʼя гурту і називати мене шахраєм — це просто смішно», — заявив Хливнюк на своїй Facebook-сторінці.

Музикант наголосив, що всі розрахунки з Аджикаєвим були проведені, а винагорода нараховувалася відповідно до законодавства — як співавтору музики. Він також підкреслив, що фінансові операції залишають цифровий слід, який можна перевірити.

Окремо у конфлікті згадується трек «Безодня», записаний за участі Тіни Кароль. Пісня також увійшла до її альбому «Найти своих», який вийшов 2020 року. У команді співачки зазначили, що мають усі необхідні договори, які підтверджують законність використання композиції, і очікують на врегулювання ситуації між сторонами.

Нагадаємо, нещодавно гурт «Бумбокс» та Тіна Кароль опинилися в центрі скандалу через суперечку за право власності.