Лідер ДДТ Шевчук відмовився від гонорарів та переказав всі гроші на допомогу Україні

Легендарний російський рокмузикант Юрій Шевчук ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні чітко продемонстрував свою позицію.

Так, артист критикує війну, яку вороже розв'язала РФ.

Як розповів Шевчук, він намагається бодай чимось допомогти. Тож ще на початку повномасштабної війни артист став відмовлятися від гонорарів за свої виступи. Натомість, всі зароблені гроші Шевчук переказує на допомогу біженцям з України.

"Мої діти дорослі вже, мені не так потрібно багато фінансів. Я свій гонорар особисто жодного разу не взяв ні за один концерт. Я всі гроші переказував біженцям з України. Люди страждають, навіть ті, кого насильно виселили перед війною, вони живуть десь в гуртожитках", - розповів музикант на YouTube-каналі "Скажи Гордеевой".

Юрій Шевчук / Фото: Associated Press

Зокрема, від початку повномасштабної війни артист відіграв 10 концертів. Як розповів Шевчук, усі присутні на нього виступах засуджували дії Росії.

Утім, на Юрія Шевчука склали адміністративний протокол після концерту в Уфі, на якому він розкритикував воєнні дії, які веде РФ в Україні, а також дав власне визначення поняття “батьківщина”, яка, за його словами, не є “задницею президента”.

Читайте також: