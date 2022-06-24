Лідер "Димної Суміші" Чемеров зняв унікальний кліп на позичений у "Азова" тепловізор

Український музикант, лідер гурту "Димна Суміш" Саша Чемеров представив унікальний кліп.

Артист випустив відео на новий трек "Замість мене", який зняв на тепловізор. Його позичили у бійців полку "Азов". Як зазначив виконавець, ніхто раніше не знімав кліп використовуючи лише тепловізор. Робота тривала декілька днів.

"Я довго думав над відеорядом. Ми з Гошою Винокуровим, який є ідеологом та монтажером відео, розпочали роботу, але спочатку щось не пішло. Потім Гоша запропонував відео зняти на тепловізор. Ми позичили у “Азова” тепловізор, і разом з моїми новими друзями операторами Анею і Валерою Стратюками просто вийшли у місто і почали знімати. У відеоряді через тепловізор - Львів, який живе своїм життям. Картинка точно передає настрій пісні, дуже кльово, а концепція дає зрозуміти, що ми всі під прицілом, ми всі в небезпеці", – прокоментував співак.

У коментарях користувачі написали, що ця ідея – геніальна.

Дуже чудове відео! Молодці! Якісний контент! Супер!

Ідея топ! Пісня чудова! Усе так. Кожного з нас нема до повної перемоги!

А цей "спецефект" з відстанью до цілі просто топ, підсвідомо додає вражень від кліпу!

Нагадаємо, Michelle Andrade та Позитив припинили співпрацю з MOЗGI Entertainment як артисти. Продюсерський центр змінив свій орієнтир у роботі.

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