Лідер "Другої Ріки" Харчишин на тлі чуток про таємний роман із Соколовою зробив неочікуване зізнання

Валерій Харчишин і Яніна Соколова

Реклама

Лідер гурту “Друга ріка” та громадський діяч Валерій Харчишин вперше за тривалий час привідкрив завісу особистого життя.

Так, Валерій пояснив, що вже досить відвертий у своїх піснях, де описує переживання та емоції з життя. За словами музиканта, треки “Другої Ріки” розкривають деталі його життя, яких не дізнатися з жодних інтерв’ю. Тим часом виконавець вважає безглуздим “жувати особисте” для публіки, адже, на його думку, сам не є взірцем ідеальної родини чи бездоганної поведінки.

“Я у своїх піснях досить відвертий. Там нічого не приховую. Дещо відбувається в моєму особистому житті, але це не те, про що хотілося б говорити. Краще не втручатися у це, ніж створювати зайві дискусії”, — зазначив Харчишин в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Реклама

Валерій Харчишин і Яніна Соколова / © скриншот з відео

На пряме запитання щодо можливого роману з відомою телеведучою Яніною Соколовою співак відповів з неабиякою інтригою: “Я вчора отримав від неї повідомлення і вчора дав відповідь”. Таких слів було достатньо, щоб залишити фанам простір для здогадок.

До слова, сама ведуча також уже коментувала чутки про роман з музикантом. Проте її відповідь була також неоднозначною. Вона наголосила, що хоче тримати особисте за сімома замками, щоб фокусувати увагу українців на важливіших темах сьогодення.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк показала свого нареченого та як він піклується про їхнього сина, який святкує три місяці.