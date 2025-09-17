Лідер "Другої Ріки" Харчишин підтвердив роман з Соколовою та одразу ошелешив їхнім розривом

Валерій Харчишин та Яніна Соколова

Лідер гурту "Друга ріка" та громадський діяч Валерій Харчишин вперше підтвердив чутки про роман з телеведучою Яніною Соколовою.

Виконавець на сторінці в Instagram зробив заяву про особисте життя. Так, Валерій визнав, що дійсно мав стосунки з Яніною. Проте прагнув максимальної приватності аж допоки не почали пліткувати про це. Тож він вважає за потрібне поставити крапку в цій історії.

"Це вимушений "камінґ-аут". Ми свідомо публічно не оголошували про стосунки з Яніною Соколовою — у кожного були власні справи, а особисте життя не потребувало медійності. Але мовчанка породжує плітки, і зрештою це почало заважати професійній діяльності. Саме так сталося й нещодавно, коли сенс моєї розмови з інтерв’юеркою розчинився у заголовках. Тому роблю цю заяву задля уникнення маніпуляцій та запобіганню недостовірної інформації", — заявив музикант.

Валерій Харчишин з Яніною Соколовою / © facebook.com/valeriy.kharchyshyn

Водночас Харчишин наголосив, що ця сторінка його життя вже закрита. Він визнав, що стосунки з Соколовою справді мали місце, але нині завершені остаточно. За словами музиканта, він не хотів би про це говорити у майбутньому, тож попросив поважати його особисте життя. Натомість закликав слухати треки гурту, аби все зрозуміти.

"Так, певний період свого життя я був у стосунках із Яніною Соколовою. Наразі ці стосунки завершені. Не хотілось в такий спосіб оголошувати про стосунки, тим більше про їхнє припинення. Саме тому натякав про відвертість у своїх текстах, зокрема про пісню "Залишаю дім" гурту "Друга Ріка", який особисто вважаю фінальним акордом цієї історії", — наголосив артист.

Валерій Харчишин і Яніна Соколова — що відомо про їхній роман, який завершився

Чутки про роман Яніни Соколової та Валерія Харчишина з’явилися після того, як обидва 2022 року розлучилися зі своїми партнерами. Поштовхом до обговорень стала участь журналістки у кліпі "Другої Ріки" на пісню "Сьомий день", де вона з артистом зіграла закоханих. Відтоді у Мережі почали активно обговорювати їхні стосунки, однак Соколова заявила, що не коментує особисте життя. Проте наголосила, що у неї є стосунки, але імені обранця вона не розкриє. Так само з інтригою й відповідав музикант: він ані спростовував, ані підтверджував роман з ведучою.

Проте ще у травні цього року Харчишин обмовився на інтерв’ю у Марічки Падалко та зізнався, що для нього родиною, крім батьків, його дітей і колег, є також "ті люди, з якими він жив" на той момент. Тож, ймовірно, пара таки намагалася з'їхатися, але все ж їхні шляхи розійшлися. А вже у новому інтерв'ю Аліні Доротюк артист натякнув, що їхнє спілкування обірвалося зовсім нещодавно. Обидва продовжують замовчувати будь-які подробиць, але зробили "камінґ-аут". При цьому музикант говорить, що всі відповіді приховані у піснях "Другої Ріки".

