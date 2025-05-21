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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
108
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2 хв

Лідер "Другої Ріки" Харчишин закрутив новий роман і неоднозначно висловився про обраницю

Музикант поділився баченням особистого життя.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Валерій Харчишин

Валерій Харчишин / © YouTube-канал Марічка

Соліст гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин закрутив новий роман.

Так, після розлучення з дружиною Юлею артист уперше заговорив про нові стосунки, не називаючи імен. Утім, в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко він неоднозначно заявив, що ці стосунки поки що незрозумілі навіть для нього самого. Тим не менш, Харчишин заявив, що у обраниці є діти, яких він відносить до своєї родини.

"Моя родина – батьки, перш за все. У мене є діти, пес і кішка, мої колеги по цеху "Друга Ріка", ті люди, з якими я живу нині чи жив, і її діти. Так, я вважав, що це теж моя родина. Поки теперішні стосунки не завершені, але щодо них, я би не хотів зараз про це говорити. Я не розумію їхній статус", - заінтригував музикант.

Валерій Харчишин / © YouTube-канал Марічка

Валерій Харчишин / © YouTube-канал Марічка

Водночас Валерій говорить, що кохання – це основа його натхнення. І додає, що для щастя йому потрібна кохана людина, до якої буде довіра, повага й щирі почуття.

"Для мене кохання, як і було фундаментальним явищем, так воно і залишається. Я розумію, що це основа. Чоловік має менший список базових цінностей, ніж жінка. У жінки, можливо, 10-20 пунктів, а у чоловіка може бути одне-два. Чоловіку потрібна повага, довіра, кохання – все, мені більше нічого не потрібно від жінки", - розповів музикант.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ХАРЧИШИН: “Психологи, не слухайте мене”! Про стосунки, діагноз сина й рідню в РФ

Нагадаємо, нещодавно актор Сергій Кисіль вперше розповів про роман із відомою співачкою. Артист протягом 20 років тримав це в таємниці.

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