Лідер "Другої ріки" зізнався, про що найбільше шкодує у кар'єрі: "Ця маска була незручною і огидною"

Валерій Харчишин / © ТСН.ua

Фронтмен гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин зізнався, чому досвід співу російською став для нього особистим провалом і досі викликає сором.

Артист пояснив, що для нього і колективу «Друга ріка» принципово важливою завжди залишалася українська мова. Вони свідомо будували творчість навколо неї і не розглядали інші варіанти як основні. Втім, один експеримент усе ж відбувся. І саме він залишив найнеприємніші відчуття. За словами музиканта, це був момент внутрішнього дискомфорту, який складно було ігнорувати.

«Коли ми спробували заспівати одну пісню російською, мені стало настільки огидно. Це було записано в Росії, коли нас запросив товариш, який мав там студію. Я не мав тексту, ходив у лісі поблизу Москви, і мені нічого в голову не лізло. Зрештою я написав російською мовою текст, за який мені соромно. Я відчув себе дуже зле тоді. Я відчув себе так, ніби я одягнув одяг, який не за розміром, і він мені тисне. Ця маска була незручною і огидною», — пригадав артист на проєкті «Зі своїми по суті».

Пізніше музикант ще раз опинився в подібній ситуації під час однієї зі співпраць. Йому знову довелося виконати частину композиції російською. Однак цього разу реакція була ще категоричнішою. Роботу вирішили не випускати взагалі, адже результат не відповідав внутрішнім відчуттям артиста.

«Була колаборація, коли мені довелось співати з росіянином. Це українець, але він має російську ідентичність. Я вирішив співати українською, а він російською. Шкода, що ми цю пісню не виконуємо. Пісня непогана, але людина, у співтворчості з якою вона народилася, на жаль, виявилася покидьком», — висловився музикант.

Водночас у дискографії гурту був і спільний трек із російським колективом ТОКІО, де звучала українська мова. Попри це, композицію згодом прибрали з концертної програми через позицію співтворців, які продовжують діяльність у РФ.

Співак різко висловлюється щодо будь-яких творчих компромісів із російським культурним простором.

Зокрема, після початку повномасштабної війни він неодноразово підкреслював, що мовне питання в музиці для нього стало ще більш принциповим і не підлягає жодним виняткам.

