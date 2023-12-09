Лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець відповів, чи вільне його серце

Також артист зізнався, чи є йому кому присвячувати нові пісні.

Лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець висловися про особисте життя.

Зокрема, в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" співак зізнався, чи є кому йому присвячувати нові пісні. До слова, йшлося саме про романтичні.

Як пояснив Сергій Танчинець, не завжди композиції створюються автобіографічно. Однак музикант переконаний, що ще напише романтичний трек, в якому йтиметься про конкретну людину.

Сергій Танчинець / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

"Пісні пишуть не завжди автобіографічно. Дуже багато написаних мною романтичних текстів створювалися в контексті роздумів на тему. Для того, щоб писати романтичні пісні, необов'язково писати їх конкретно про когось. Але такі пісні точно будуть мною написані", - пояснив музикант.

А от на запитання, чи закоханий він зараз, співак не став відповідати. Музикант лише з усмішкою на обличчі сказав, що не хоче обговорювати цю тему. Співак ані підтвердив це, ані спростував.

Сергій Танчинець / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Нагадаємо, у вересні Сергій Танчинець приголомшив новиною, що після 15 років шлюбу розлучається з дружиною Анною. Причину артист не став називати, лише зазначив, що "винних у цій ситуації нема і так іноді стається у житті". Колишнє подружжя має двох дітей – доньку Анастасію та сина Лук'яна.

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