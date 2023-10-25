Лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець поскаржився на серйозні проблеми зі здоров'ям

Колективу через це довелося перенести на інші дати концерти за кордоном.

Лідер українського рокгурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець розповів, що в нього серйозні проблеми зі здоров'ям.

Новиною артист поділився в Instagram. За словами виконавця, у нього проблеми зі спиною, через що він не може нормально рухати.

"У зв'язку з загостренням проблем зі спиною ми змушені повернутись до України та зайнятись лікуванням", - поділився музикант.

Сергій Танчинець / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Два концерти за кордоном гурту "Без Обмежень" довелося перенести на травень наступного року. Тим часом Танчинець повертається до України та починає лікування.

"Світовий тур незаплановано закінчився. Концерти у Софії та Малазі - перенесено на травень наступного року", - додав артист.

Концерт гурту "Без Обмежень" / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Зазначимо, вперше про проблеми зі здоров'ям Сергій Танчинець розповів у липні цього року. Тоді артист навіть потрапив до лікарні.

Нагадаємо, нещодавно танцівник Дмитро Дікусар вперше за тривалий час вийшов на зв'язок. Хореограф, який нині у складі ЗСУ боронить Україну від російських окупантів, розповів, що приїхав додому у відпустку та має підлікуватися.

Читайте також: