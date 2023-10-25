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Лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець поскаржився на серйозні проблеми зі здоров'ям

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Валерія СулимаВалерія Сулима
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Лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець поскаржився на серйозні проблеми зі здоров'ям

Сергій Танчинець / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Колективу через це довелося перенести на інші дати концерти за кордоном.

Лідер українського рокгурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець розповів, що в нього серйозні проблеми зі здоров'ям.

Новиною артист поділився в Instagram. За словами виконавця, у нього проблеми зі спиною, через що він не може нормально рухати.

"У зв'язку з загостренням проблем зі спиною ми змушені повернутись до України та зайнятись лікуванням", - поділився музикант.

Сергій Танчинець / © instagram.com/sergii_tanchynets
Сергій Танчинець / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Два концерти за кордоном гурту "Без Обмежень" довелося перенести на травень наступного року. Тим часом Танчинець повертається до України та починає лікування.

"Світовий тур незаплановано закінчився. Концерти у Софії та Малазі - перенесено на травень наступного року", - додав артист.

Концерт гурту
Концерт гурту "Без Обмежень" / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Зазначимо, вперше про проблеми зі здоров'ям Сергій Танчинець розповів у липні цього року. Тоді артист навіть потрапив до лікарні.

Нагадаємо, нещодавно танцівник Дмитро Дікусар вперше за тривалий час вийшов на зв'язок. Хореограф, який нині у складі ЗСУ боронить Україну від російських окупантів, розповів, що приїхав додому у відпустку та має підлікуватися.

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Дата публікації
Перегляди
3454
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