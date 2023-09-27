Лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець розлучається з дружиною після 15 років шлюбу

Лідер українського рок-гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець приголомшив заявою, яку зробив сьогодні, 27 вересня.

Декілька годин тому на своїй сторінці у Facebook музикант опублікував звернення, у якому заявив, що розлучається з дружиною Анною. До того ж про розрив стосунків подружжя повідомило за декілька днів до 15-річчя шлюбу.

"За кілька днів нашому з Ганною шлюбові мало виповнитись 15 років. Ми не дотягли до цієї дати якихось кілька місяців. За ці роки ми пройшли не простий, але чудовий шлях разом, далі підемо кожен своїм. Я дуже сподіваюсь, що наші нові шляхи будуть для нас обох легкими і щасливими!" – написав Танчинець.

Сергій Танчинець розлучається з дружиною

Також музикант не став називати причину такого рішення з дружиною, лише зазначив, що "винних у цій ситуації нема і так іноді стається у житті". Окрім того, Сергій зазначив, що вони з ексдружиною залишилися у гарних стосунках і продовжують лишатися люблячими батьками для їхніх двох дітей.

Сергій Танчинець розлучається з дружиною

Сергій Танчинець розлучається з дружиною

Сергій Танчинець розлучається з дружиною

Зазначимо, що в перші дні повномасштабної війни тоді ще дружина Сергія Танчинця Анна з двома їхніми дітьми, 13-річною донькою Анастасією та 4-річним сином Лук'яном виїхала до Японії. І чи не вперше за 14 років стосунків Сергій та Ганна проживали життя нарізно: він в Україні волонтерив, співав на благодійних концертах, привозив хлопцям із ЗСУ автівки, вона в Японії облаштовувала побут для дітей, працювала. Раніше Танчинець пояснював, чому його родина поїхала аж так далеко за кордон.

Цілком ймовірно, що саме величезна відстань між родиною вплинула на їхнє рішення розійтися.

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