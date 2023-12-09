Лідер гурту "Без Обмежень" висловився про перехід на українську мову: "Не треба людей ламати"

Соліст українського рокгурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець висловився про перехід на українську мову.

Музикант в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" зізнався, що він є прихильником лагідної українізації. На думку артиста, українців не потрібно змушувати відмовлятися від російської, а навпаки – заохочувати говорити українською.

"Я був прихильником лагідної українізації, зараз я є прихильником менш лагідної українізації. Я не маю ані бажання, ані впевненості в тому, що людей треба ламати через коліно, навіть зараз. Їм треба створювати умови для того, щоб їм було комфортно. Вони мають хотіти цього", - поділився співак.

Сергій Танчинець / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Танчинець говорить, що артисти мають робити українську мову модною. Зокрема, створювати свою творчість таким чином, аби українцям ще більше подобалася мова і вони самі хотіли нею спілкуватися.

"Ми, як артисти, кінематографи, митці, маємо робити українське модним. Все українське, мова в тому числі, має бути модним та привабливим. Ми – артисти – маємо робити це модним, стильним, милозвучним. Таким чином ми – артисти – можемо докластися до українізації", - зазначив музикант.

А от держава, на думку співака, має створювати якісь певні дієві механізми, щоб стимулювати українців спілкуватися українською.

Сергій Танчинець / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

"Що має робити держава? Я не державник, тому не знаю. Якісь певні механізми мають вмикатися, особливо після початку повномасштабної війни", - поділився співак.

Танчинець також наголосив, що єдині, хто мають право спілкуватися будь-якою мовою – це військові. Музикант переконаний, що захисників не потрібно змушувати спілкуватися українською, адже це взагалі не на часі.

"Скажу одне, кого точно не можна чіпати – це військових. Хто точно має право розмовляти будь-якою мовою – це той, хто зі зброєю в руках, ризикуючи здоров'ям і життям, навалює росіянам за те, щоб ми мали можливість тут спокійно жити", - додав співак.

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