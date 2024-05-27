Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк став жертвою шахраїв: "Не вірте нічому"

Артистові зламали сторінку в соціальних мережах.
Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який від початку повномасштабної війни воює на фронті, повідомив, що став жертвою шахраїв.
Новиною музикант поділився у своєму Instagram. Артист розповів, що зламали його акаунт в Telegram. Тож, співак закликає нічому не вірити, раптом щось будуть писати в месенджері від його імені.
Також Андрій Хливнюк поділився, що припинив користуватися Telegram взагалі та про всяк випадок видалив його.
"Зламали Telegram. Не вірте нічому. Видалив це л*йно мокшанське", - різко написав Андрій Хливнюк.
Зазначимо, останнім часом зірки доволі часто стикаються зі зломом їхнього акаунту в Telegram. Нещодавно у схожій ситуації опинився соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк. Акаунт артиста поцупили шахраї та почали від його імені надсилати повідомлення з проханням переказати гроші.
Читайте також: