Лідер гурту "Бумбокс" Хливнюк вийшов на мітинг у Маріуполі: "Ніхто нас звідси не вижене"

Лідер гурту "Бумбокс" Хливнюк вийшов на мітинг у Маріуполі: "Ніхто нас звідси не вижене"

Музикант виступив з яскравою промовою.

У понеділок жителі Маріуполя вийшли на Театральну площу із синьо-жовтими прапорами та плакатами на акцію підтримки цілісності України.

Підтримати маріупольців вирішив й український співак, фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк. Він був присутнім на мітингу разом з людьми, а також виступив з яскравою промовою:

"Ми не боїмося, ми в себе вдома. Ніхто нас звідси не вижене. Хоча, хай спробують, придурки. Слава Україні. Дякую, що ви є. Якщо б цього не було, ми б давно вже втратили цю країну", - сказав Хливнюк.

Нагадаємо, що 21 лютого мешканці Маріуполя вийшли на патріотичний мітинг. Близько двох десятків людей з гаслами на плакатах: "Маріуполь – це Україна!" висловили підтримку суверенітету та цілісності України після того, як президент Росії Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".

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