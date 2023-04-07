Лідер гурту "Корупція" Міша Крупін захопив прем'єрою українськомовної пісні

Співак Міша Крупін разом зі своїм гуртом "Корупція" потішив фанів прем'єрою пісні.

Трек "До краю світу" став другою композицією українського колективу, випущеною під час повномасштабного вторгнення РФ. Разом із піснею вийшов і філософський чорно-білий кліп до неї.

Відеоробота починається з розколювання назви "Корупція", як певний натяк на зміни в майбутньому. Також у ній з'являються лише дві дійові особи - Крупін і канатоходець.

"До краю світу" - ця моя нова пісня показує найкращу частину моєї творчості, відкриває вам мене. Це дуже цінно. Ідея була дуже гарна. Чому канатоходець? Ми довго думали. І спочатку сюжет був трохи іншим. Згодом ми вирішили, що канатоходець - це важкий вид акробатики і важкий вид спорту, але виглядає все легко з боку. І в цьому показані протилежності - з одного боку важкість, а з іншого - легкість балансу", - розповів Крупін.

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