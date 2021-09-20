Лідер гурту Kozak System пригадав, як у 48 років випадково дізнався про рідного батька

Іван Леньо поділився особистим.

Український музикант, лідер гурту Kozak System Іван Леньо розповів про свого батька.

Так, артист ріс у повній сім'ї. Втім, декілька років тому чоловік випадково дізнався - тато, що його виховав і завдяки якому він займається музикою, не його біологічний батько. Про це виконавець розповів у програмі "Життя відомих людей". Леньо пригадав, що шокуючу новину йому сповістила сестра, про існування якої співак також не здогадувався.

"Мені телефонує жінка і каже: "Ви Іван? Іване, привіт, я твоя сестра. Тато живий, давай зустрінемось". Ну ясно, що я до мами, мама там плаче. А історія така, що моя мама вийшла заміж за чоловіка і прожила з ним буквально один рік. І вона розвелася з ним, вони розійшлися, коли вона ще була вагітною. Чому? Тому що з'явився мій тато, тобто той, кого я знаю", – поділився Леньо.

Іван Леньо / facebook.com/ivan.lenyo

Відтоді біологічний батько участі в житті сина не брав. І лише через 48 років виявив бажання побачитися. Знаменитість відверто зізнався, що спершу не хотів його бачити, мовляв, де він був під час усього його життя. Та попри емоції й сумніви, та зустріч все ж відбулася.

"Заходжу до квартири, я відчуваю кожен крок. Перший погляд на нього… Ну, це словами не передати. А, він сказав: "Ну десь так я собі і уявляв нашу зустріч", – пригадав музикант.

Іван Леньо / facebook.com/ivan.lenyo

То була їхня перша та остання зустріч. Кілька місяців потому батько помер. Думку іншого тата щодо цієї ситуації Іван так і не почув.

"Він не знав, що я знаю. Він теж якось банально так пішов з цього світу. Він 15 років працював в Америці. Повернувся і буквально за місяць отак на рівному місці. Встав і впав, і помер на місці", – розповів Леньо.

19 років тому Іван і сам став татом. Та, на відміну від свого біологічного батька, з донькою Маланкою майже нерозлучний. Та попри гарні стосунки з донькою до себе як тата музикант ставиться досить критично: "Мені так соромно признавати але я зовсім, знаєте, з точки зору виховання дитини, я взагалі не татусь. Чесно. Тобто вихованням її займається мама. Але з точки зору огортання собою її шляху, оце я тут проявляю себе".

Іван Леньо з донькою / facebook.com/ivan.lenyo

Про доньку Іван Леньо може говорити годинами. А от про маму дівчинки – жодного слова. Чоловік взагалі не звик хизуватися історіями про особисте. Хоча не приховує, розповідати там є що. Зокрема, артист зізнався, що дуже багато закохувався. Наразі його серце також заняте.

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