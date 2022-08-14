Лідер гурту Metallica Джеймс Гетфілд розлучається після 25 років шлюбу – ЗМІ

Відомий американський музикант, лідер гурту Metallica Джеймс Гетфілд розлучається.

Про це пише TMZ з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що ініціатором розриву став саме артист. Джеймс Гетфілд ще на початку року подав документи на розлучення з дружиною, Франческою Томасі, однак тримав це у таємниці.

Самі ж екси поки не дають жодних коментарів. Також відомо, що пара продовжує підтримувати дружні стосунки заради трьох спільних дітей.

Джеймс Гетфілд з дружиною та дітьми / Фото: Getty Images

Зазначимо, Гетфілд познайомився з Франческою завдяки гурту – вона була костюмеркою Metallica. Пара одружилася 1997 року. За 25 років шлюбу у них народилося троє дітей – доньки Каллі і Марселла, а також син – Кастор.

Відомо, що у їхніх стосунках були певні складнощі через залежності музиканта. Джеймс раніше розповідав, що Франческа допомагала йому впоратися зі зловживанням спиртного, а також вона могла заспокоїти чоловіка під час його приступів гніву.

Нагадаємо, тим часом американський співак та режисер, фронтмен відомого гурту Limp Bizkit Фред Дерст вчетверте одружився.

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