Лідер гурту "Скай" показав рідкісне фото з 20-річною донькою, яка на нього схожа як дві краплі води

Артист показав, як вони разом провели час.

Фронтмен відомого українського гурту "Скай" Олег Собчук не надто охоче ділиться подробицями особистого життя та не показує родинні фото.

Однак цього разу виконавець зробив виняток. Артист зустрівся зі своєю 20-річною донькою, якій вже в березні виповниться 21. Собчук провів час разом із Тетяною та під час їхньої прогулянки зробив фото.

На знімку артист разом із донькою позують в метрополітені на тлі перону. Кадр був, ймовірно, зроблений за кордоном, адже всі рекламні вивіски були англійською мовою.

Олег Собчук із донькою / Фото: instagram.com/sob4uk

"Доня моя, рідненька!" – коротко підписав знімок артист, а також додав безліч смайликів у вигляді сердець.

Підписники Олега Собчука не лишили без уваги його фото з донькою. Фани співака засипали їх компліментами, а також зазначили, що Тетяна неабияк схожа на батька.

Як схожі між собою! Колір очей однаковий!

Гарні такі!

Чудове фото!

Нагадаємо, нещодавно шоумен Андрій Джеджула показав кадри з останньої зустрічі з донькою від колишньої дружини. У ведучого натягнуті стосунки з мамою Аделіни, тож йому вкрай рідко вдається бачитися з дитиною.

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