Лідер гурту "СКАЙ" Собчук вперше за тривалий час показав 22-річну доньку та розкрив її професію

Артист зворушливо привітав доньку Тетяну з днем народження.
Фронтмен гурту "СКАЙ" Олег Собчук вперше за тривалий час показав свою підрослу доньку.
Виконавець 24 березня привітав Тетяну з днем народження. Дівчині виповнилося 22 роки. Зірковий батько у фотоблогу опублікував фото іменинниці, де вона постає з дипломом про закінчення освіти в закордонному виші. Як виявилося, студентка здобула освіту в Канаді за спеціальністю "3D моделінг, графіка та анімація".
Під фото Собчук залишив свої вітання донечці та побажав щасливого майбутнього зі здійсненням усього бажаного.
"З Днем народження, доця! Нехай здійсняться усі твої мрії! Ти молодчинка! Будь здоровенька і щасливенька! Люблю тебе", - замилував співак.
У коментарях прихильники також долучились до привітань: "Вітання донечці. Мої найщиріші побажання, усього найкращого!", "Вітаю! Многая літа", "Вітаю з днем народження, успіхів, щастя, радості, любові, здоров'я, бадьорості".
Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна поділилася фото з чоловіком-іменинником, який повернувся з фронту, та показала святкування його ювілею.
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