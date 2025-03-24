Лідер гурту "СКАЙ" Собчук вперше за тривалий час показав 22-річну доньку та розкрив її професію

Фронтмен гурту "СКАЙ" Олег Собчук вперше за тривалий час показав свою підрослу доньку.

Виконавець 24 березня привітав Тетяну з днем народження. Дівчині виповнилося 22 роки. Зірковий батько у фотоблогу опублікував фото іменинниці, де вона постає з дипломом про закінчення освіти в закордонному виші. Як виявилося, студентка здобула освіту в Канаді за спеціальністю "3D моделінг, графіка та анімація".

Під фото Собчук залишив свої вітання донечці та побажав щасливого майбутнього зі здійсненням усього бажаного.

Донька Олега Собчука / Фото: instagram.com/sob4uk

"З Днем народження, доця! Нехай здійсняться усі твої мрії! Ти молодчинка! Будь здоровенька і щасливенька! Люблю тебе", - замилував співак.

У коментарях прихильники також долучились до привітань: "Вітання донечці. Мої найщиріші побажання, усього найкращого!", "Вітаю! Многая літа", "Вітаю з днем народження, успіхів, щастя, радості, любові, здоров'я, бадьорості".

Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна поділилася фото з чоловіком-іменинником, який повернувся з фронту, та показала святкування його ювілею.

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