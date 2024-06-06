Лідер гурту "The ВЙО" чесно відповів, що сталося з колективом та чи повернуться вони на сцену

Український музикант, лідер гурту "The ВЙО" Мирослав Кувалдін, який служить в ЗСУ, розповів про розвиток свого гурту.

Так, зірка в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" потішив фанів новиною, що члени команди досі товаришують й рідко, але все ж працюють над новими треками. Подеколи, навіть дають невеликі концерти. За словами Мирослава, їхніми шанувальниками є люди трьох поколінь і з ними цікаво спілкуватися.

Мирослав Кувалдін і гурт "The ВЙО". Фото: Facebook The ВЙО

"Гурт є, ми спілкуємося. Інколи я якісь ідеї висилаю, хлопці над цим думають. Гурт існує, ми по першому дзвінку можемо зібратися. Втім, сказати, що ми активно робимо щось нове, то зараз ні. Думаю, це період накопичення матеріалу. Потрохи щось нове з'являється, бувають клубні виступи. Зважаючи на ситуацію в країні, важко сказати, що все цвіте. У нас приходять люди трьох поколінь і мені приємно з кожним поспілкуватися. У кожного свій шлях і не обов'язково він має полягати в тому, що ти всюди з'являєшся. Я вдячний долі за те, що є", - наголосив співак.

Нагадаємо, раніше Мирослав Кувалдін розсекретив, де перебувають його діти та дружина. Також артист розповів, чим вони займаються.

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