Лідер гурту "Бумбокс" Хливнюк офіційно підтвердив розлучення з дружиною

Андрій Хливнюк і Ганна Копилова / © zefir.ua

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Фронтмен українського гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк підтвердив інформацію про розлучення з режисеркою і артдиректоркою Ганною Копиловою.

Відповідні чутки з'явилися ще 2020 року. Все тому, що у Шевченківському суді Києва було заплановано слухання про розірвання шлюбу Хливнюка з обраницею. До слова, тоді ініціаторкою розлучення була вказана саме Копилова.

Попри офіційні свідчення про розрив пари Андрій завжди доволі різко й зі скандалами реагував на запитання журналістів про його особисте життя. І лише через п’ять років після офіційного розлучення музикант в інтерв'ю білоруському режисеру Миколі Халезіну мимохідь згадав про Ганну, назвавши її "колишньою дружиною". Таким чином і підтвердив усі здогадки фанів.

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Андрій Хливнюк і Ганна Копилова

Ба більше, за словами артиста, ексобраниця досі йому сниться. Після таких діалогів з нею уві сні він прокидається з "гіркою усмішкою". Більше подробиць зірка не став розповідати.

"Я часто розмовляю зі своєю колишньою дружиною уві сні", — зазначив Андрій.

Зазначимо, пара була у шлюбі близько 11 років. За цей час у них народилося двоє дітей — син і донька. Що саме стало причиною такої вагомої зміни статусу — колишнє подружжя ретельно замовчує.

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