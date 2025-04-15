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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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2903
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Лідер гурту "Бумбокс" Хливнюк офіційно підтвердив розлучення з дружиною

Музикант пояснив, як на нього вплинув розрив.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Андрій Хливнюк і Ганна Копилова

Андрій Хливнюк і Ганна Копилова / © zefir.ua

Фронтмен українського гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк підтвердив інформацію про розлучення з режисеркою і артдиректоркою Ганною Копиловою.

Відповідні чутки з'явилися ще 2020 року. Все тому, що у Шевченківському суді Києва було заплановано слухання про розірвання шлюбу Хливнюка з обраницею. До слова, тоді ініціаторкою розлучення була вказана саме Копилова.

Попри офіційні свідчення про розрив пари Андрій завжди доволі різко й зі скандалами реагував на запитання журналістів про його особисте життя. І лише через п’ять років після офіційного розлучення музикант в інтерв'ю білоруському режисеру Миколі Халезіну мимохідь згадав про Ганну, назвавши її "колишньою дружиною". Таким чином і підтвердив усі здогадки фанів.

Андрій Хливнюк і Ганна Копилова

Андрій Хливнюк і Ганна Копилова

Ба більше, за словами артиста, ексобраниця досі йому сниться. Після таких діалогів з нею уві сні він прокидається з "гіркою усмішкою". Більше подробиць зірка не став розповідати.

"Я часто розмовляю зі своєю колишньою дружиною уві сні", — зазначив Андрій.

Зазначимо, пара була у шлюбі близько 11 років. За цей час у них народилося двоє дітей — син і донька. Що саме стало причиною такої вагомої зміни статусу — колишнє подружжя ретельно замовчує.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Олена Мандзюк зробила зізнання про фальшиві стосунки "Холостяка" Олександра Терена та Інни Бєлєнь.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2903
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