ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
875
Час на прочитання
1 хв

Лідер гурту "Скай" Олег Собчук потрапив до лікарні з передінфарктним станом — подробиці

Артист поки що не виходив на зв’язок.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Олег Собчук

Олег Собчук

Фронтмен українського рок-гурту SKAI Олег Собчук опинився в лікарні після різкого погіршення самопочуття.

Так, музиканту діагностували передінфарктний стан, тож його негайно госпіталізували та взяли під цілодобовий нагляд лікарів. Про інцидент повідомили на офіційній сторінці гурту у Facebook.

Як зазначили учасники SKAI, 45-річному вокалісту стало зле ввечері 13 листопада. Завдяки швидкій реакції медиків стан артиста вдалося стабілізувати. Однак деякий час він і надалі перебував у медзакладі під посиленим спостереженням.

Допис гурту гурту «Скай»

Допис гурту гурту «Скай»

«Учора ввечері (13 листопада) нашого фронтмена Олега Собчука терміново госпіталізували через передінфарктний стан. Завдяки оперативній роботі лікарів його стан стабільний. Він залишається під наглядом медиків. Сподіваємось, усе буде добре», — йдеться в повідомленні на сторінці гурту.

До слова, цей допис колектив вже видалив з соцмережі. Тож можна припустити, що самопочуття артиста налагоджується та заплановані концерти відбуватимуться без змін.

Нагадаємо, нещодавно співачка Леді Гага приголомшила, як потрапила до психлікарні.

Дата публікації
Кількість переглядів
875
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie