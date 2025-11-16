Лідер гурту "Скай" Олег Собчук потрапив до лікарні з передінфарктним станом — подробиці

Олег Собчук

Фронтмен українського рок-гурту SKAI Олег Собчук опинився в лікарні після різкого погіршення самопочуття.

Так, музиканту діагностували передінфарктний стан, тож його негайно госпіталізували та взяли під цілодобовий нагляд лікарів. Про інцидент повідомили на офіційній сторінці гурту у Facebook.

Як зазначили учасники SKAI, 45-річному вокалісту стало зле ввечері 13 листопада. Завдяки швидкій реакції медиків стан артиста вдалося стабілізувати. Однак деякий час він і надалі перебував у медзакладі під посиленим спостереженням.

Допис гурту гурту «Скай»

«Учора ввечері (13 листопада) нашого фронтмена Олега Собчука терміново госпіталізували через передінфарктний стан. Завдяки оперативній роботі лікарів його стан стабільний. Він залишається під наглядом медиків. Сподіваємось, усе буде добре», — йдеться в повідомленні на сторінці гурту.

До слова, цей допис колектив вже видалив з соцмережі. Тож можна припустити, що самопочуття артиста налагоджується та заплановані концерти відбуватимуться без змін.

