ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
555
Час на прочитання
1 хв

Лідер гурту "Скай" зізнався, в яких стосунках залишився з колишньою після скандального розлучення

Також Олег Собчук відповів, чи спілкується з дітьми.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Олег Собчук

Олег Собчук / © instagram.com/sob4uk

Фронтмен відомого українського гурту “Скай” Олег Собчук розповів про стосунки з дружиною Марією після скандального розлучення.

Пара у травні 2023 року розірвала 20-річний шлюб. Після цього колишня дружина співака почала ділитися скандальними подробицями їхніх стосунків. Марія заявила, що страждала від аб'юзу з боку чоловіка. Ба більше, вона показувала, як він в особистому листуванні називав її “невдячним створінням” та налаштовував проти неї доньку.

Олег Собчук від коментарів утримувався. Лише зараз на проєкті “Ранок у великому місті” він відповів, в яких стосунках залишився з колишньою після скандального розлучення. Артист лише коротко зазначив: “Усе добре”. Олег Собчук не став вдаватися у подробиці, давши зрозуміти, що не хоче говорити на тему особистого життя.

Олег Собчук із колишньою дружиною та дітьми

Олег Собчук із колишньою дружиною та дітьми

У колишнього подружжя є двоє спільних дітей — донька Тетяна та син Арсен. Собчук також запевнив, що підтримує зв'язок зі спадкоємцями та спілкується з ними.

Нагадаємо, наразі Олег Собчук уже не самотній. Артист закрутив новий роман і розповів про свою обраницю.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
555
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie