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Лідер гурту "Скай" зізнався, в яких стосунках залишився з колишньою після скандального розлучення
Також Олег Собчук відповів, чи спілкується з дітьми.
Фронтмен відомого українського гурту “Скай” Олег Собчук розповів про стосунки з дружиною Марією після скандального розлучення.
Пара у травні 2023 року розірвала 20-річний шлюб. Після цього колишня дружина співака почала ділитися скандальними подробицями їхніх стосунків. Марія заявила, що страждала від аб'юзу з боку чоловіка. Ба більше, вона показувала, як він в особистому листуванні називав її “невдячним створінням” та налаштовував проти неї доньку.
Олег Собчук від коментарів утримувався. Лише зараз на проєкті “Ранок у великому місті” він відповів, в яких стосунках залишився з колишньою після скандального розлучення. Артист лише коротко зазначив: “Усе добре”. Олег Собчук не став вдаватися у подробиці, давши зрозуміти, що не хоче говорити на тему особистого життя.
У колишнього подружжя є двоє спільних дітей — донька Тетяна та син Арсен. Собчук також запевнив, що підтримує зв'язок зі спадкоємцями та спілкується з ними.
Нагадаємо, наразі Олег Собчук уже не самотній. Артист закрутив новий роман і розповів про свою обраницю.