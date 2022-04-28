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Лідер KALUSH Orchestra Олег Псюк розповів про втрату товариша та чому не пішов воювати

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Лідер KALUSH Orchestra Олег Псюк розповів про втрату товариша та чому не пішов воювати

Фронтмен гурту KALUSH Orchestra Олег Псюк поділився, де його застала війна, про смерть товариша, та чому він не пішов воювати.

У інтерв'ю ЖВЛ Псюк зізнався, що напередодні повномасштабної війни в Україні перебував з гуртом з концертом у Дніпрі:

"Ми виступали 23 числа в Дніпрі і якраз їхали на Київ і зустріли зранку вибухи в Борисполі, аж розбудили нас. Можу сказати, що це було дуже напряжно. Обдзвонював всіх своїх рідних. Було відчуття стресу сильне", - пригадав Псюк.

Артист також поділився, якими були його перші думки. Чи розмірковував він над тим, щоб якось виїхати за кордон, або піти до тероборони:

"На рахунок за кордон – ні. На рахунок армії – може і думав, але, я точно зрозумів, що я ж ніколи не служив, не воював, не маю такого досвіду. Я знаю, що я можу бути кориснішим для країни там, де я є. У мене є волонтерська організація. Ми допомагаємо людям з прихистком, з ліками, з транспортом. Мені здається, корисніша моя організація цього, ніж я б один воював і не знаю, наскільки б мене таким чином вистачило. Це суб'єктивно. Я ніколи не мав такого досвіду", - пояснив Псюк.

За словами лідера KALUSH Orchestra він стежить за гарячими точками в Україні, особливо за містом Херсон:

"У мене там є знайомі, товариші. Гірше за це, це тільки коли ти бачиш по новинах, що твій товариш, або одногрупник мертвий. Оце дійсно погані відчуття. Напевно, я не настільки краснослівний, щоб зараз висловлювати ці всі емоційні переживання. Просто є постійні відчуття стресу, з яким вже потрохи звикаєшся. Думаю, контраст відчується, коли це все закінчиться", - сказав Псюк.

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