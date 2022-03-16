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Лідер Kalush Orchestra про підготовку на "Євробачення-2022"в умовах війни: "Ми репетируємо"

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Лідер Kalush Orchestra про підготовку на "Євробачення-2022"в умовах війни: "Ми репетируємо"

Олег Псюк розповів, чи візьме Україна участь у пісенному конкурсі.

Гурт Kalush Orchestra цього року мав представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022" в Турині, Італія.

Як під час прямого ефіру в студії ТСН розповів лідер колективу Олег Псюк, попри те, що війна розкидала учасників Kalush по всій Україні, вони продовжують репетирувати та готуватися до музичної першості:

"Наш гурт розділився, всі ми в різних областях. Хтось долучився до територіальної оборони, а я і ще декілька людей з гурту відкрили свою волонтерську організацію – допомагаємо людям переїжджати, знаходити прихисток", - розповів про діяльність Kalush Orchestra Псюк.

Лідер Kalush Orchestra розповів про роботу гурту під час війни

Лідер Kalush Orchestra розповів про роботу гурту під час війни

Також він поділився, чи зазнає змін номер гурту:

"Ми планували навіть зняти кліп, але, на жаль, після 24 числа це стало неможливим і пріоритети змістилися, зараз набагато важливіше, щоб рідні люди були у безпеці. Тому відправили відео з нацвідбору. Стосовно виступу, то, звичайно, навіть в цих умовах, коли ми все одно всі не разом поки що, то ми все одно репетируємо і наша вистава буде інакшою. Ми плануємо трохи урізноманітнити, тому дивіться… Бо буде зовсім інакше. У будь-якому випадку ми відео резервне знімемо, на випадок, якщо з нами з кимось щось станеться, щоб не підставити Україну і все одно щоб був гідний виступ, але все одно маю надію, що поїдемо і виступимо", - заінтригував співак.

Також ведучі розповіли про те, що Kalush Orchestra і Україна є лідерами практично всіх букмекерських ставок і нашій країні пророкують перемогу. Втім, каже Псюк, гурт це не розслабляє:

"Можу сказати, точно не розслабляємося, через те, що має вигляд, що вже й вибору нема, ми мусимо перемогти. Ми з таким настроєм і готуємось. Іншого результату ми не чекаємо", - сказав Олег.

Зазначимо, що у травні у місті Турин, Італія відбудеться міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022". Півфінали відбудуться 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня. Місце проведення – арена PalaOlimpico.

З піснею Stefania Kalush Orchestra представить Україну на "Євробаченні-2022"

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