Лідер Kalush Orchestra про підготовку на "Євробачення-2022"в умовах війни: "Ми репетируємо"

Олег Псюк розповів, чи візьме Україна участь у пісенному конкурсі.

Гурт Kalush Orchestra цього року мав представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022" в Турині, Італія.

Як під час прямого ефіру в студії ТСН розповів лідер колективу Олег Псюк, попри те, що війна розкидала учасників Kalush по всій Україні, вони продовжують репетирувати та готуватися до музичної першості:

"Наш гурт розділився, всі ми в різних областях. Хтось долучився до територіальної оборони, а я і ще декілька людей з гурту відкрили свою волонтерську організацію – допомагаємо людям переїжджати, знаходити прихисток", - розповів про діяльність Kalush Orchestra Псюк.

Лідер Kalush Orchestra розповів про роботу гурту під час війни

Також він поділився, чи зазнає змін номер гурту:

"Ми планували навіть зняти кліп, але, на жаль, після 24 числа це стало неможливим і пріоритети змістилися, зараз набагато важливіше, щоб рідні люди були у безпеці. Тому відправили відео з нацвідбору. Стосовно виступу, то, звичайно, навіть в цих умовах, коли ми все одно всі не разом поки що, то ми все одно репетируємо і наша вистава буде інакшою. Ми плануємо трохи урізноманітнити, тому дивіться… Бо буде зовсім інакше. У будь-якому випадку ми відео резервне знімемо, на випадок, якщо з нами з кимось щось станеться, щоб не підставити Україну і все одно щоб був гідний виступ, але все одно маю надію, що поїдемо і виступимо", - заінтригував співак.

Також ведучі розповіли про те, що Kalush Orchestra і Україна є лідерами практично всіх букмекерських ставок і нашій країні пророкують перемогу. Втім, каже Псюк, гурт це не розслабляє:

"Можу сказати, точно не розслабляємося, через те, що має вигляд, що вже й вибору нема, ми мусимо перемогти. Ми з таким настроєм і готуємось. Іншого результату ми не чекаємо", - сказав Олег.

Зазначимо, що у травні у місті Турин, Італія відбудеться міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022". Півфінали відбудуться 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня. Місце проведення – арена PalaOlimpico.

З піснею Stefania Kalush Orchestra представить Україну на "Євробаченні-2022"

Читайте також: