Лідер Kalush Orchestra Псюк на тлі чуток зізнався, чи покинув він гурт

Фронтмен українського гурту Kalush Orchestra - співак Олег Псюк – на тлі чуток в Мережі відповів, чи покинув він музичний колектив після декількох років творчої співпраці.

У прихильників гурту Kalush Orchestra виникло багато запитань після того, як артисти у своєму фотоблогу анонсували закордонний мінітур. На фото були присутні всі учасники Kalush Orchestra, окрім фронтмена Олега Псюка. До того ж співак не брав участі у створенні нового треку "Вогонь горить".

Анонс туру Kalush Orchestra без Олега Псюка / Фото: instagram.com/kalush.official

Насправді ж лідер гурту заспокоїв фанів. Зокрема, він повідомив, що таким чином вони експериментують з новими форматами. Тому й створили ще один проєкт без нього.

"Ми постійно експериментуємо й проєкт Kalush Orchestra без мене – черговий експеримент. Ми створили ще один формат, і тепер у нас, окрім KALUSH та Kalush Orchestra, є проєкт без мене. Мені стало цікаво, як будуть звучати пісні без репу, в стилі пацанів. Ми спробували й вийшло круто, концерти сподобались публіці, хлопці запалили. У наступному році ще більше експериментів, слідкуйте за анонсами", – зацікавив своїх фанів Псюк в інтерв'ю KP.ua.

Олег Псюк з гурту Kalush Orchestra / Фото: instagram.com/kalush.official

Нагадаємо, під час знімань проєкту "Голос країни-13" лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк також не з'явився на майданчику, щоб підтримати свого продюсера Івана Клименка. Зірковий тренер пояснив, чому так сталося.

Читайте також: