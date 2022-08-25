Лідер Kalush Orchestra Псюк ніжно привітав кохану з 22-річчям і показав її у вишиванці

Фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк розповів, що сьогодні його дівчина Олександра святкує день народження.
Сьогодні, 25 серпня, день народження святкує дівчина фронтмена гурту Kalush Orchestra Олега Псюка Олександра. Коханій артиста виповнилося 22 роки.
З цієї нагоди на своїй сторінці в Instagram Псюк поділився гарними кадрами обраниці, на яких вона зображена у вишиванці та мінішортах. Світлини були зроблені у центрі Києва на Хрещатику.
Як зізнався Псюк, його зустріч з Олександрою сталася саме на Хрещатику і її він вважає доленосною:
"Сьогодні день народження в моєї молодички. 22 роки. Коли ми лише познайомились і я дізнався, шо вона дочка пасічника, шо в неї вдома більше ніж тонна меду, я подумав, шо це може бути доля. Це дійсно схоже на те, бо наше знайомство на Хрещатику було дуже випадковим і водночас романтичним. Ми вже півтори року, як разом і моє кохання, мала, до тебе тільки зростає", - написав Псюк.
Виконавець побажав своїй коханій "залишатись такою ж класною, гарною, організованою, розумною, турботливою та щасливою" і додав: "Про останнє я подбаю так точно. Кохаю тебе".
Нагадаємо, раніше в інтерв'ю ТСН.ua дівчина Олега Псюка розповіла, як відбулося їхнє знайомство. За словами Олександри, це сталося швидко та неочікувано.
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