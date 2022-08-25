Лідер Kalush Orchestra Псюк ніжно привітав кохану з 22-річчям і показав її у вишиванці

Сьогодні, 25 серпня, день народження святкує дівчина фронтмена гурту Kalush Orchestra Олега Псюка Олександра. Коханій артиста виповнилося 22 роки.

З цієї нагоди на своїй сторінці в Instagram Псюк поділився гарними кадрами обраниці, на яких вона зображена у вишиванці та мінішортах. Світлини були зроблені у центрі Києва на Хрещатику.

Олег Псюк з дівчиною / Фото: instagram.com/kalush.official

Як зізнався Псюк, його зустріч з Олександрою сталася саме на Хрещатику і її він вважає доленосною:

"Сьогодні день народження в моєї молодички. 22 роки. Коли ми лише познайомились і я дізнався, шо вона дочка пасічника, шо в неї вдома більше ніж тонна меду, я подумав, шо це може бути доля. Це дійсно схоже на те, бо наше знайомство на Хрещатику було дуже випадковим і водночас романтичним. Ми вже півтори року, як разом і моє кохання, мала, до тебе тільки зростає", - написав Псюк.

Виконавець побажав своїй коханій "залишатись такою ж класною, гарною, організованою, розумною, турботливою та щасливою" і додав: "Про останнє я подбаю так точно. Кохаю тебе".

Дівчина Олега Псюка Олександра / Фото: instagram.com/kalush.official

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю ТСН.ua дівчина Олега Псюка розповіла, як відбулося їхнє знайомство. За словами Олександри, це сталося швидко та неочікувано.

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