Лідер Kalush Orchestra Псюк похизувався ідилією у стосунках з 22-річною обраницею

Фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк і його дівчина потішили прихильників новим романтичним фотосетом.

Лідер українського колективу Kalush Orchestra Олег Псюк та його дівчина Олександра Білобров нещодавно влаштували фотосесію.

Світлинами, які вдалося зробити, у своєму фотоблогу поділилася Олександра, згодом їх репостнув Олег. На фото закохані позували одне біля одного та демонстрували ідилію, яка панує у їхніх стосунках.

Олег Псюк зі своєю дівчиною / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

"Кохання", - підписала фото щаслива Олександра.

Олег Псюк зі своєю дівчиною / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

До речі, нині Kalush Orchestra дають благодійні концерти. 22-річна обраниця Олега поки їздить з ними різними містами. Утім, закоханим доведеться на деякий розлучитися, адже дівчина має їхати додому. Як зізналась Олександра, вона через це дуже сумує.

"Буду сумувати. Вже зовсім скоро буду їхати додому, а хлопці далі в тур", - поділилася Олександра.

Олег Псюк зі своєю дівчиною / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Нагадаємо, нещодавно Олександр Кривошапко розповів, як наважився освідчитися коханій. Загалом, музикант зробив це по-особливому.

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