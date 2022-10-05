Лідер Kalush Orchestra Псюк похизувався ідилією у стосунках з 22-річною обраницею

Фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк і його дівчина потішили прихильників новим романтичним фотосетом.
Лідер українського колективу Kalush Orchestra Олег Псюк та його дівчина Олександра Білобров нещодавно влаштували фотосесію.
Світлинами, які вдалося зробити, у своєму фотоблогу поділилася Олександра, згодом їх репостнув Олег. На фото закохані позували одне біля одного та демонстрували ідилію, яка панує у їхніх стосунках.
"Кохання", - підписала фото щаслива Олександра.
До речі, нині Kalush Orchestra дають благодійні концерти. 22-річна обраниця Олега поки їздить з ними різними містами. Утім, закоханим доведеться на деякий розлучитися, адже дівчина має їхати додому. Як зізналась Олександра, вона через це дуже сумує.
"Буду сумувати. Вже зовсім скоро буду їхати додому, а хлопці далі в тур", - поділилася Олександра.
Нагадаємо, нещодавно Олександр Кривошапко розповів, як наважився освідчитися коханій. Загалом, музикант зробив це по-особливому.
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