Лідер Kalush Orchestra Псюк показав ніжні поцілунки з 22-річною коханою

Лідер українського колективу Kalush Orchestra Олег Псюк вирішив відповісти на запитання прихильників.

В Instagram-stories шанувальники забажали, аби репер частіше з ними ділився контентом зі своєю коханою – 22-річною Олександрою. Тож музикант опублікував зворушливе відео з дівчиною.

На відео Олександр та Олег сидять на ліжку, а дівчина тим часом ніжно цілує свого коханого.

Олег Псюк з дівчиною / Фото: instagram.com/kalush.official

Зазначимо, закохані вже разом понад рік. 1 березня вони відсвяткували річницю, втім, через війну не так, як би хотілося. А познайомилася парочка завдяки Instagram. Дівчина була прихильницею Олега та написала йому з пропозицією зустрітися.

Доля закоханих звела, навіть попри те, що тривалий час їм не вдавалося познайомитися одне з одним. До речі, їхні стосунки почали розвиватися досить стрімко. Після двох тижнів знайомства Олег привіт Олександру до своїх батьків до Калуша.

Живе парочка теж разом. Як раніше зізнавалась Олександра, у побуті їм дуже комфортно, і сварок між ними майже не виникає.

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