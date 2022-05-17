Лідер Kalush Orchestra розповів, як мама відреагувала на їхню перемогу на "Євробаченні"

Гурт Kalush Orchestra на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022" виконав пісню Stefania, які він ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну присвятив своїй мамі.
Рідна людина Олега слідкувала за перебігом конкурсу та разом зі всією Україною не спала до третьої ночі.
А її реакція, коли вона почула, що її син переміг на "Євробаченні-2022", - була безцінною. Як на пресконференції розповів Псюк, вона щаслива, що він досягнув таких висот.
"Вона також не спала до третьої ночі. Вона все слідкувала і дуже хвилювалася. І вона щаслива, звичайно що щаслива. Пісня, яку я присвятив своїй мамі, зайняла перші місце на "Євробаченні". І принесла Україні перемогу. Які можуть бути ще емоції", - поділився Олег.
Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" перейменувала потяг 43 Київ — Івано-Франківськ на "Стефанія Експрес". Вокзали Києва, Калуша, та Франківська будуть вітати цей поїзд піснею "Стефанія".
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