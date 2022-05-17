Лідер Kalush Orchestra розповів, як мама відреагувала на їхню перемогу на "Євробаченні"

Лідер Kalush Orchestra розповів, як мама відреагувала на їхню перемогу на "Євробаченні"

Гурт Kalush Orchestra на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022" виконав пісню Stefania, які він ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну присвятив своїй мамі.

Рідна людина Олега слідкувала за перебігом конкурсу та разом зі всією Україною не спала до третьої ночі.

А її реакція, коли вона почула, що її син переміг на "Євробаченні-2022", - була безцінною. Як на пресконференції розповів Псюк, вона щаслива, що він досягнув таких висот.

Олег Псюк з мамою / Фото: instagram.com/kalush.official

"Вона також не спала до третьої ночі. Вона все слідкувала і дуже хвилювалася. І вона щаслива, звичайно що щаслива. Пісня, яку я присвятив своїй мамі, зайняла перші місце на "Євробаченні". І принесла Україні перемогу. Які можуть бути ще емоції", - поділився Олег.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" перейменувала потяг 43 Київ — Івано-Франківськ на "Стефанія Експрес". Вокзали Києва, Калуша, та Франківська будуть вітати цей поїзд піснею "Стефанія".

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