Лідер Kalush Orchestra розповів, яким буде виступ гурту на "Євробаченні-2022": "Зміняться костюми"

Колектив вирішив удосконалити свій номер.

Лідер Kalush Orchestra Олег Псюк розповів про майбутній виступ гурту на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022" в Турині.

Наразі учасники колективу готуються до поїздки. Музиканти, у яких раніше не було можливості зібратися усім разом, тренуються.

За словами фронтмена Kalush Orchestra, учасники колективу вирішили удосконалити свій номер. Загалом, їхній виступ в Італії відрізнятиметься від того, який був на нацвідборі. Вони підготували іншу постановку номера, а також змінили костюми.

"Костюми будуть інакші, ніж на нацвідборі, і постановка також буде інакшою. Ми зараз готуємося. Доводиться готуватися в екстрарежимі через те, що тривалий час у нас не було можливості навіть разом зустрітися. Але ми підготуємося навіть краще за тих, у кого не було таких обмежень", - поділився соліст гурту в інтерв'ю "Суспільному".

Також Олег розповів, чому Kalush Orchestra все ж таки вирішили поїхати на конкурс "Євробачення-2022" у той час, коли в Україні йде війна. За словами лідера гурту, для українців- це важлива подія. Окрім того, це привід нагадати світовим країнам про Україну.

Kalush Orchestra

"Я відчуваю, що я б не зміг зараз так вчинити (ред. – відмовитися від участі) через те, що для України – це дуже значима річ. Це, здавалося б, просто музичний конкурс, але я вважаю, що це ще один рупор. Ми говоримо, даємо коментарі ЗМІ, ми ще раз говоримо про Україну", - зазначив Псюк.

Нагадаємо, від України до Турину поїде гурт Kalush Orchestra з композицією Stefania. Відбудеться міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022" у травні у місті Турин, Італія. Півфінали відбудуться 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня. Місце проведення – арена PalaOlimpico. Україна виступить у першому півфіналі під номер 6.

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