Лідер KALUSH Псюк показав, як з батьками та коханою святив паски

Лідер KALUSH Псюк показав, як з батьками та коханою святив паски

Лідер гурту KALUSH Orchestra Олег Псюк на Великдень приїхав до України з Європи, де був у турі в рамках прийдешнього міжнародного конкурсу "Євробачення-2022".

На сторінці в Instagram артист розмістив кадри зі своєю родиною. Судячи зі світлин, вранці родина сходила до церкви, де посвятила великодній кошик. Де саме Псюк перебуває, він не розповів, проте шанувальники зробили висновок, що музикант приїхав до рідного Калуша.

На світлинах, якими фронтмен KALUSH Orchestra поділився у своєму фотоблогу, він зображений разом з батьками – татом і мамою Стефанією, якій і присвятив свою конкурсну пісню – з якою вже наступного місяця представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022".

Олег з мамою та дівчиною / instagram.com/kalush.official

Батьки артиста і собака / instagram.com/kalush.official

Також на фото присутня й кохана дівчина Псюка – Олександра. Окрім того показав артист й чотирилапого друга – собаку за окликом Грам.

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