Лідер KALUSH Псюк про скандальну фразу з треку "Батьківщина": "У цьому рядку я заклав зовсім інший зміст від того, що ви почули"

Лідер гурту KALUSH Олег Псюк відреагував на хейт у Мережі через його нову композицію "Батьківщина", записану у дуеті з виконавцем Skofka.

Зокрема, Псюк пояснив, про що насправді заспівав у рядку "Воля — це дівчина, шо любить дім, тільки рускім би не дала", яка наробила галасу і викликала різко негативну реакцію серед прихильників артистів.

У Instagram Псюк зазначив, що у цьому рядку заклав зовсім інший зміст і пояснив, що ж насправді мав на увазі, співаючи, що "воля – це дівчина, яка любить дім, але головне щоб не дала руськім".

"Я писав про ДІМ, а не про дівчину. ДІМ* би не дала, ДІМ* би не ВІДдала, тому що любить! Загалом, я мав на увазі: воля - це дівчина яка любить свій ДІМ, свою Батьківщину, (трек цей же про неї, а не про дівчину) і цей ДІМ вона б не віддала "руским". Але при написанні, хто пише музику, той мене зрозуміє, часом ми скорочуємо якісь слова, якісь прибираємо, щоб воно влізло по звучанню. Вже розумію, що я не вдало скоротив, і ви побачили іншу суть, образливу! Образливу, комусь для "Волі", комусь для "Дівчини". За що мені прикро і вибачаюсь, як би це складно не було", - пояснив Олег Псюк.

Разом з тим музикант попросив шанувальників поставитись з розумінням і зрозуміти, що вони зі Skofka справді не хотіли нікого образити і вкладати у свою пісню негативний зміст, мовляв, цеб значило те саме, що й "вистрілити собі в ногу".

Нагадаємо, що днями KALUSH і Skofka випустили спільний емоційний трек "Батьківщина". Проте один рядок з цієї пісні дуже обурив шанувальників. Йдеться про: "Воля — це дівчина, шо любить дім, тільки рускім би не дала". Фани зауважили, що такі слова і таке порівняння є недоречними і вважають цей рядок ганебним.

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