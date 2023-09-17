Лідер Latexfauna про те, як знімали еротичний кліп гурту з кунілінгусом: "Лізі 18 і вона лишилася задоволеною"

Лідер гурту Latexfauna Дмитро Зєзюлін вперше розповів, як знімався еротичний кліп колективу на трек "Масандра".

Дмитро поділився, що зняти найвідвертіше відео в історії українського шоубізнесу вигадав кліпмейкер Інді Хаїт, інші учасники гурту радо підтримали цю ідею.

Як поділився Зєзюлін, для роботи спеціально проводився кастинг, під час якого шукали дівчину з довгими ногами:

"Проводився кастинг і кастингові агенції були залучені до пошуків потрібної акторки. Вимогою були ну дуже-дуже довгі ноги. І у цієї дівчини насправді дуже довгі ноги. Якби довжина ніг була стандартною, то у кадрі ноги могли б здатися закороткими і вона могла би бути схожою на дівчинку. І це би вже скидалося на педофілію. Тому треба було саме довгоногу дівчину", - розповів Зезюлін "Главкому".

LATEXFAUNA

Виконавець також зізнався, що, врешті, на головну роль взяли дівчину на ім'я Ліза, їй 18 років. Скільки вона заробила за знімання, Дмитро говорити не захотів:

"Це комерційний проєкт. На ньому заробили всі учасники. Акторка й поготів. Розповідати, скільки саме вона заробила – неетично. Але вона точно залишилася задоволеною", - додав Зезюлін.

Поділився артист й подробицями знімального процесу, як вібувався на початку літа. Зезюлін каже, що спочатку нервував, тому, аби розслабитися, довелося послати продюсера за алкоголем:

"Перша репетиція тривала десь години дві, друга, вже перед зніманнями – чотири. Треба було вивчити всі рухи, бо це все знімалося одним дублем. Годин п'ять пішло на налаштування світла. Знімалося все на плівку, тому було всього шість дублів на знімання. Загалом знімальний процес тривав два дні, але активної роботи було годин шість. Перші кілька дублів були поганими і я був дерев'яний, бо нервував. Тоді я сказав режисеру: "Слухай, треба послати продюсера по горілку". Продюсер сходив по "чекушку", я її вдавив і наступні дублі мені вдавалися все краще і краще. Моя партнерка нічого не вживала, вона давно працює в моделінгу. І не через таке проходила", - поділився виконавець.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яку реакцію у юзерів викликав розпусний кліп Latexfauna на трек "Масандра".

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