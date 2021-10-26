Лідер "Ляпис 98" Міхалок вперше прокоментував побиття фаната на сцені в Полтаві

Музикант пояснив, що чоловік сам винен у тому, що сталося.

Фронтмен гуртів Brutto та "Ляпис 98" Сергій Міхалок вперше прокоментував інцидент, який стався під час концерту у Полтаві.

Як відомо, тоді Міхалок побив фаната, якого сам запросив на сцену. Музикант записав відеозвернення, де розставив всі крапки над "і" в цій ситуації.

За словами артиста, концерти "Ляпісів" це "інтерактивне шоу, де дуже багато імпровізації". І от коли Міхалок спілкувався з глядачами у залі, він помітив одного присутнього, який прийшов з гітарою. Музикант запросив чоловіка на сцену, аби влаштувати з ним "музичну дуель".

Обращение Сергея Михалка к фанатам Обращение Сергея Михалка к фанатам, по поводу инцидента в Полтаве Опубликовано Brutto Вторник, 26 октября 2021 г.

Та коли глядач піднявся на сцену, Сергій зрозумів, що той дуже п'яний.

"Чувак виходить на сцену, я у вушних моніторах. Я розумію, що він там щось грубе кричить, але слів розібрати не можу. Коли він виходить на сцену, я розумію, що він взагалі не кокос. Юра. Я йому шепчу на вухо: "Діставай швайку, давай вали, а потім я щось зіграю". Він починає матюкатися. На сцені мій син, купа апаратури. Охоронці стоять, я ж ніби сказав я сам розберуся. Я йому починаю щось говорити, розумію, що він хамить. Я теж вмію матюкатися, людина імпульсивна. Я думаю: "Моє робоче місце, люди дивляться, я Міхалок, ну якби імідж дозволяє, файт і всі справи". Я тихенько його баданув, на "Одесу відправив", як в Україні кажуть, і пішов далі концерт вести", - розповів Міхалок.

За словами музиканта, він цьому конфлікту не придав жодного значення. Оскільки той самий чоловік, якого звали Юра, лишився на концерті і коли приїхала поліція, той не мав жодних претензій до артиста.

"Він сидів у залі, я потім з ним розмовляв. Кажу: "Юро, йди сюди, може хочеш сатісфекшн, я руки приберу за спину, ввалиш мені?". Жодних претензій він не мав. Сказав прийшов пісню показати, просто перепив", - прокоментував Сергій.

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