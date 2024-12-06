Лідер O.Torvald Галич опинився під крапельницями й назвав причину: "Перебуваю у шпиталі"

Лідер гурту O.Torvald, український співак і військовий Женя Галич розповів про погіршення стану свого здоров'я.

Так, у програмі "Ранок у великому місті" Женя повідомив, що його служба в лавах ЗСУ тимчасово призупинилася через необхідність лікування. За словами співака, він регулярно приїздить у шпиталь, щоб робити крапельниці. Він пояснив, що це знадобилося йому через низку хвороб, називати які він не став.

"Був у госпіталі. Мені робили крапельницю. Зараз офіційно перебуваю в шпиталі. Багато хворою накопичилося за майже три роки. Намагаюся виправити", - поділився Галич.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

Зазначимо, раніше виконавець ділився з фанами, що тривалий час боровся з депресією, яку "заліковував" алкоголем і наркотиками. Як зізнавався Женя, проблеми з психологічним здоров'ям у нього виникли на тлі війни. На щастя, він вчасно звернувся до лікарів, які призначили йому антидепресанти. Саме це й допомогло поліпшити загальний стан зірки.

Нагадаємо, нещодавно своїми душевними переживаннями після втрати мами ділилася співачка Тоня Матвієнко. Вона зізналася, чи дала раду горю та як поділила спадщину Ніни Митрофанівни з двома братами.

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