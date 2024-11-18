Лідер O.Torvald Галич приголомшив річним заробітком і зізнався, що йому приносить дохід під час війни

Також артист розповів, на що здебільшого витрачає кошти.
Лідер гурту O.Torvald, український співак Женя Галич розсекретив, скільки заробляє коштів та на що здебільшого витрачає.
Загалом, заробіток артистові приносять різні сфери діяльності. Зокрема, у нього з дружиною є кав'ярня, з якої музикант отримує 50 тисяч гривень. Окрім того, Женя Галич має роялті, на квартал це близько 200 тисяч гривень. Також виконавець дає концерти, але 50% гонорару він переказує на допомогу військовим. Загалом, щомісячно артист заробляє орієнтовно 100-120 тисяч гривень, а на рік – до двох мільйонів.
"Мій річний заробіток в середньому — до двох мільйонів гривень. На місяць – 100-120 тисяч гривень. Ми говоримо про мій заробіток після вирахування всіх витрат на колектив. При цьому весь колектив забезпечений, зарплати виплачені. 50% від гонорару віддаємо на мій підрозділ. Шоубізнес мені майже не приносить грошей. Є зарплатня військового, у нас із дружиною є кав'ярня, це десь 50 тисяч. Плюс роялті ми отримуємо непогані, це десь 200 тисяч на квартал", - розповів артист на проєкті "Муз_Тренд".
Також у Жені Галича чималі витрати. Зокрема, він забезпечує сім'ю, яка мешкає за кордоном. Окрім того, співак орендує квартиру в центрі Києва. Однак це дає йому змогу економити на авто. Також музикант витрачає кошти на їжу.
"Є фінансова відповідальність, яку я на себе взяв виключно по забезпеченню родини. Я відправляю гроші, проживання за кордоном — недешева історія. Я зараз орендую квартиру, щоб не їздити щодня до будинку, це 25 тисяч гривень. Я орендую квартиру у центрі Києва, щоб не їздити на машині. Для мене машина є тригером, я багато їздив під час війни, мені важко сідати за кермо, мені не подобається. Тисячу гривень на день витрачаю на їжу", - поділився артист.
Нагадаємо, раніше Женя Галич різко висловився про творчість гурту "Антитіла". Виконавець пояснив, що саме йому не подобається.
Читайте також:
- Анджеліна Джолі вперше за тривалий час показалася на публіці з 16-річним сином – копією Бреда Пітта
- Лілія Ребрик показалася з трьома донечками-красунями і розсекретила, як з ними проводила час у Києві
- Кетрін Зета-Джонс у річницю шлюбу з Майклом Дугласом показала, яким було їхнє весілля 24 роки тому