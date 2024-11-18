Лідер O.Torvald Галич приголомшив річним заробітком і зізнався, що йому приносить дохід під час війни

Лідер гурту O.Torvald, український співак Женя Галич розсекретив, скільки заробляє коштів та на що здебільшого витрачає.

Загалом, заробіток артистові приносять різні сфери діяльності. Зокрема, у нього з дружиною є кав'ярня, з якої музикант отримує 50 тисяч гривень. Окрім того, Женя Галич має роялті, на квартал це близько 200 тисяч гривень. Також виконавець дає концерти, але 50% гонорару він переказує на допомогу військовим. Загалом, щомісячно артист заробляє орієнтовно 100-120 тисяч гривень, а на рік – до двох мільйонів.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

"Мій річний заробіток в середньому — до двох мільйонів гривень. На місяць – 100-120 тисяч гривень. Ми говоримо про мій заробіток після вирахування всіх витрат на колектив. При цьому весь колектив забезпечений, зарплати виплачені. 50% від гонорару віддаємо на мій підрозділ. Шоубізнес мені майже не приносить грошей. Є зарплатня військового, у нас із дружиною є кав'ярня, це десь 50 тисяч. Плюс роялті ми отримуємо непогані, це десь 200 тисяч на квартал", - розповів артист на проєкті "Муз_Тренд".

Також у Жені Галича чималі витрати. Зокрема, він забезпечує сім'ю, яка мешкає за кордоном. Окрім того, співак орендує квартиру в центрі Києва. Однак це дає йому змогу економити на авто. Також музикант витрачає кошти на їжу.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

"Є фінансова відповідальність, яку я на себе взяв виключно по забезпеченню родини. Я відправляю гроші, проживання за кордоном — недешева історія. Я зараз орендую квартиру, щоб не їздити щодня до будинку, це 25 тисяч гривень. Я орендую квартиру у центрі Києва, щоб не їздити на машині. Для мене машина є тригером, я багато їздив під час війни, мені важко сідати за кермо, мені не подобається. Тисячу гривень на день витрачаю на їжу", - поділився артист.

Нагадаємо, раніше Женя Галич різко висловився про творчість гурту "Антитіла". Виконавець пояснив, що саме йому не подобається.

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