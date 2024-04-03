Лідер "Океану Ельзи" Вакарчук публічно перепросив за своє політичне минуле: "Зробив велику помилку"

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук чесно відповів, чому ніколи не повернеться в політику.

Так, артист вважає, що припустився помилки, коли будував політичну кар'єру. За його словами, було складно відповідати очікуванням людей:

"Думаю, що в свій час зробив велику помилку, коли недооцінив рівень надії людей на конкретну особистість у політиці. Я недооцінив, наскільки на мене як людину багато хто покладав великі надії. Я не усвідомлював, що мій підхід до політики, коли ти приходиш для того, щоб допомогти іншим людям себе проявити і стати тими, ким вони є, створити нове середовище, відрізняється від відчуття більшості людей, для яких потрібна конкретна людина, в яку вони хочуть уособлено вкласти свої мрії, бажання і решту", - зізнався музикант в інтерв'ю УП.

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Після такого усвідомлення, Святослав Вакарчук публічно перепросив за це й додав, що така його поведінка була не навмисною:

"Я цього недооцінив і хочу вибачитися перед усіма цими людьми. Тому що я певним чином їхні очікування, які вони на мене покладали, не справдив. Я це зробив абсолютно не зі зла. Моя помилка тоді була в тому, що я не усвідомив цього. Тому мені за це насправді дуже болісно всередині. Та хочу сказати чесно, що я все життя робив, роблю і буду робити на своєму місці все, що можу, щоб моя країна була сильною, чесною, справедливою", - пояснив співак.

Святослав Вакарчук

Наразі Святослав Вакарчук зазначив, що повністю задоволений лише своєю музичною кар'єрою:

"Я більше не хотів би в своєму житті займатися політикою. Я вважаю, що те, чим я займаюсь зараз, є максимально ефективним, дає гармонію і реалізацію мені, а головне – станом на сьогодні приносить багато користі. Я в цьому абсолютно впевнений", - додав Вакарчук.

Нагадаємо, нещодавно експідопічна Святослава Вакарчука, співачка Христина Соловій публічно зізналася, за що хоче попросити пробачення у експродюсера.

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