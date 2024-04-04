Лідер "Океану Ельзи" Вакарчук вперше за тривалий час розповів про 2-річного сина та 1-річну доньку

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вперше за тривалий час поділився подробицями особистого життя.

Так, артист ретельно приховує свою дружину та дітей від сторонніх очей. Втім, зазначив, що зараз він отримує неймовірне щастя саме завдяки своїй родині. Зокрема, дружині, дворічному сину Івану та однорічній доньці Соломії. Також артист зізнається, що триматися під час стресу йому допомагає творчість і благодійність:

"Мені в якомусь сенсі пощастило в житті, бо в мене є вічний антидепресант. Це творчість. Як би не було важко, творчість дає сили йти вперед, дозволяє реагувати на всі ситуації. До того ж у мене менш ніж за рік до повномасштабного вторгнення народився син, а під час вже великої війни – донька. І це для мене таке джерело любові й сили. Творчість і діти, дружина, сім'я – це те, що тримає мій дух на двох стовпах, а третім стовпом є мої поїздки на фронт. Ці три речі роблять стійким мій психічний стан", – поділився зірка в інтерв'ю УП.

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Зазначимо, раніше стало відомо, що влітку 2021 року у Святослава народився син Іван, якого назвали на честь відомого батька співака. А вже за рік під час повномасштабного вторгнення кохана музиканта, продюсерка Євгенія Яцута, подарувала життя їхній донечці Соломії.

Нагадаємо, нещодавно Святослав Вакарчук публічно вибачився за своє політичне минуле.

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