Лідер O.Torvald Галич на тлі провалу на "Євробаченні-2017" знову подав заявку на нацвідбір

Женя Галич

Лідер гурту O.Torvald Женя Галич заявив, що відправив заявку на участь у нацвідборі на "Євробачення-2026".

Про це музикант розповів у своєму Instagram. За словами артиста, цього разу над постановкою виступу йому допомагатиме гурт "Ґринджоли", які свого часу також представляли Україну на конкурсі. Галич пожартував, що така співпраця може викликати "подвійний гейт" серед його критиків.

"Я йду на нацвідбір "Євробачення-2026". Основний прикол в тому, що мені з піснею на сцені допомагатимуть учасники гурту "Ґринджоли", тому я думаю, що це буде подвійний гейт", — зазначив музикант у публікації

Женя Галич

Варто зазначити, що 2017 року Женя Галич представив Україну на "Євробаченні" у складі гурту O.Torvald. Так, у цьому році співак подається із сольним проєктом. Тоді, 8 років тому гурт посів 24 місце у фіналі й нарвався на величезну кількість гейту через свій провал. Ба більше, хвиля цькування торкнулася не лише учасників, а й їхніх сімей, і впродовж року гурт відчував себе аутсайдерами.

"Я вам клянуся, за цей місяць (проведення пісенного конкурсу — прим. ред.) ми стали The Beatles в Україні. На нас звертають увагу всі. У мене по дванадцять інтерв’ю на день. Просто все в твоєму зображенні, контрактів на дев’ять мільйонів. Вся ця історія триває рівно місяць. Потім ми займаємо 24-те місце. Ми виходимо на вулицю, і перше, що я чую: "О, лузери, це ж треба так проср*ти". Понеслася історія жахливого цькування. Мені в спину навіть кинули пляшку", — згадував раніше Галич.

Гурт O.Torvald на "Євробаченні-2017"

Гурт "Ґринджоли" мають схожу творчу долю на "Євробаченні", проте вже 2005 року. Річ у тім, що попри високі очікування, результат виявився невтішним — колектив посів 19 місце, набравши лише 30 балів. Цей виступ увійшов в історію як один із найсуперечливіших та найменш успішних для України на Євробаченні.

Гурт "Ґринджоли" на "Євробаченні-2005"

Нагадаємо, нещодавно співачка оля Полякова заявила про бажання брати участь у нацвідборі на "Євробачення-2026". Однак проблема полягає в тому, що участь артистам, які перебували в РФ після 2014 року заборонена. Через це Полякова відправила лист мовнику "Суспільного" з проханням змінити правила та пригрозила судом у разі відмови. Зірка все-таки отримала відповідь від організаторів нацвідбору, проте це її не задовільнило, тому її продюсер Михайло Ясинський жорстко розніс "Суспільне" й натякнув на виступи Джамали в Росії 2014 року. Так, обидва боки поки не досягли бажаного результату.