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Лідер "ТІК" Віктор Бронюк розсекретив, які професії обрали його діти та як виховує їх
Зірка поділився основними принципами виховання нащадків.
Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк, який раніше розсекретив новий бізнес дружини, висловився про майбутнє двох дітей і які професії вони обрали.
Артист в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" зізнався, що зараз його донька Єва навчається в 11 класі й стоїть перед вибором майбутньої професії. За словами Віктора, це нелегкий період для всієї родини, адже підліткові сумніви та постійна зміна рішень — звична справа.
"Це дуже важко. У нас донька зараз в 11 класі, ми стоїмо на порозі того, що треба десь здобувати якусь професію. Чим ближче ми до того підходимо, тим ширше нам робиться світ своїми перспективами. Ми як батьки дивимося, прислухаємося. Вона з таким характером, що сьогодні все, я буду займатися тим. Тут щось пішло не так, як вона хотіла – все, вже не буде цим займатися. То вона малює, то вона буде дизайнером, то вона буде стилістом, то вона буде вивчати мови, то вона вже мови не буде вивчати…" – поділився Бронюк.
Не менш емоційно артист говорить і про сина Данила. Йому 15 років, він навчається в ліцеї й планує працювати в ІТ-напрямі. Проте наприкінці навчального року й у нього з’явилося відчуття втоми та зниження мотивації.
"Сину 15 вже. Він навчається зараз в Подільському ліцеї для обдарованих дітей, ІТ-напрямок. Але щось теж наприкінці року почалася хандра, що "мені важко", - зізнався зірковий батько.
Попри всі труднощі, Бронюк намагається не тиснути, а підтримувати дітей, пояснюючи важливість діалогу та довіри в родині. Він переконаний, що виховання має будуватися на розумінні, а не на жорсткому тиску.
"Має бути діалог, має бути пояснення. Я хочу, щоб вони все-таки розуміли якусь відповідальність. Я розумію, що в сьогоднішній час вони живуть в середовищі непотрібної інформації, якої занадто багато, в стресових умовах під час війни, коли хочеться, напевно, не перевантажувати їх ще якимись речами. Але з іншого боку, важливо, щоб сьогодні вони були здорові та адекватно орієнтувалися в тому, що відбувається в світі", - пояснив зірка.
Нагадаємо, раніше Віктор Бронюк пригадав службу в ТрО. Окрім того, артист зізнався, що має бронювання.