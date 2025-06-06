Лідер "ТІК" Віктор Бронюк розсекретив, які професії обрали його діти та як виховує їх

Віктор Бронюк з дружиною та дітьми / © instagram.com/viktorbronyuk_official

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Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк, який раніше розсекретив новий бізнес дружини, висловився про майбутнє двох дітей і які професії вони обрали.

Артист в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" зізнався, що зараз його донька Єва навчається в 11 класі й стоїть перед вибором майбутньої професії. За словами Віктора, це нелегкий період для всієї родини, адже підліткові сумніви та постійна зміна рішень — звична справа.

"Це дуже важко. У нас донька зараз в 11 класі, ми стоїмо на порозі того, що треба десь здобувати якусь професію. Чим ближче ми до того підходимо, тим ширше нам робиться світ своїми перспективами. Ми як батьки дивимося, прислухаємося. Вона з таким характером, що сьогодні все, я буду займатися тим. Тут щось пішло не так, як вона хотіла – все, вже не буде цим займатися. То вона малює, то вона буде дизайнером, то вона буде стилістом, то вона буде вивчати мови, то вона вже мови не буде вивчати…" – поділився Бронюк.

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Віктор Бронюк з дружиною та дітьми / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Не менш емоційно артист говорить і про сина Данила. Йому 15 років, він навчається в ліцеї й планує працювати в ІТ-напрямі. Проте наприкінці навчального року й у нього з’явилося відчуття втоми та зниження мотивації.

"Сину 15 вже. Він навчається зараз в Подільському ліцеї для обдарованих дітей, ІТ-напрямок. Але щось теж наприкінці року почалася хандра, що "мені важко", - зізнався зірковий батько.

Попри всі труднощі, Бронюк намагається не тиснути, а підтримувати дітей, пояснюючи важливість діалогу та довіри в родині. Він переконаний, що виховання має будуватися на розумінні, а не на жорсткому тиску.

"Має бути діалог, має бути пояснення. Я хочу, щоб вони все-таки розуміли якусь відповідальність. Я розумію, що в сьогоднішній час вони живуть в середовищі непотрібної інформації, якої занадто багато, в стресових умовах під час війни, коли хочеться, напевно, не перевантажувати їх ще якимись речами. Але з іншого боку, важливо, щоб сьогодні вони були здорові та адекватно орієнтувалися в тому, що відбувається в світі", - пояснив зірка.

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Нагадаємо, раніше Віктор Бронюк пригадав службу в ТрО. Окрім того, артист зізнався, що має бронювання.