Лідера гурту Nirvana Курта Кобейна могли вбити: судові експерти навели низку доказів

Курт Кобейн / © Getty Images

Лідера рок-гурту Nirvana, американського музиканта Курта Кобейна, могли вбити.

Про це виданню Daily Mail розповіла дослідниця Мішель Вілкінс, яка працювала з неофіційною командою судових експертів, що дослідили смерть артиста, залучивши спеціаліста Браяна Бернетта, який раніше працював над справами, пов'язаними з передозуваннями та вогнепальними травмами.

Курт Кобейн помер 5 квітня 1994 року у віці 27 років. Офіційна причина смерті – самогубство, скоєне за допомогою вогнепальної зброї. Проте судові експерти дійшли до висновку, що його могли вбити, та навели низку доказів.

Мішель Вілкінс говорить, що лише після трьох днів вивчення доказів Браян Бернетт видав наступне: "Це вбивство. Ми повинні щось із цим робити".

Експерти досліджували результати розтину тіла Курта Кобейна. Вони виявили ознаки, що є несумісні з вогнепальним пораненням. Зазначається, що в музиканта було передозування героїном. Це призвело до пошкодження органів, що пов'язане з кисневим голодуванням.

Курт Кобейн / © Getty Images

"У розтині є такі речі, що кажуть: ну, зачекайте, ця людина не померла дуже швидко від пострілу. Некроз мозку та печінки трапляється при передозуванні. При смерті від пострілу такого не трапляється", - говорить Вілкінс.

Судові експерти у своєму звіті згадують, що поруч із тілом Курта Кобейна були знайдені шприци з кришками, героїн, ватні палички. При цьому дослідники сумніваються в тому, що людина, яка помирає, здатна все повернути на місце, мовляв, сцена загибелі музиканта мало занадто бездоганний вигляд.

"Ми маємо вірити, що він закрив голки кришками та все повернув на місце після трьох уколів, бо саме так люди роблять, коли помирають. Самогубства — це безлад, а ця сцена була дуже чистою", - говорить Вілкінс.

Окрім того, експерти вважають, що тіло музиканта могли перемістити. Мовляв, на це вказує те, як його сорочка вимазана кров'ю, а на руці артиста її взагалі немає.

"На його руці немає крові. На решті його сорочки крові немає, але внизу сорочки є велика пляма крові. Кров могла потрапити на його сорочку лише тоді, коли Курта підняли, а його голова була опущена вниз", - додає Вілкінс.

Курт Кобейн / © Getty Images

Питання в експертів виникли й до передсмертної записки музиканта. Вони переконані, що частину тексту писала інша людина.

Тож, експерти дійшли до висновку, що Курта Кобейна могли вбити. Вони переконані, що музикант помирав від передозування, тож не міг би скоїти в такому стані самогубство. Експерти припускають, що на артиста могли напасати, застрелити, вкласти зброю до рук та залишити підроблену передсмертну записку.

Представник бюро судово-медичної експертизи округу Кінг вже прокоментував ці заяви. Він зазначив, що було проведено повний розтин тіла Курта Кобейна з дотриманням всіх процедур. Його смерть визначили як самогубство.

"Наше відомство завжди готове переглянути свої висновки, якщо з'являться нові докази, але на сьогодні ми не бачили нічого, що могло б виправдати повторне відкриття цієї справи та нашого попереднього висновку про смерть", - йдеться в повідомленні.

Речник поліцейського департаменту Сіетла також додав, що нове розслідування смерті Курта Кобейна проводити не будуть. Тож, офіційною версією залишається самогубство.

