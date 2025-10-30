- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 621
- Час на прочитання
- 2 хв
Лідерка Go_A на тлі поцілунку з дівчиною на концерті зізналася, чи була в стосунках з жінками
Співачка відверто розповіла про своє особисте життя.
Солістка гурту Go_A Катерина Павленко вперше відверто прокоментувала чутки про свою орієнтацію та резонансний поцілунок із дівчиною на концерті.
Співачка зізналася, що момент був спонтанним і не мав жодного підтексту. За її словами, тоді панувала атмосфера драйву та свободи, і вона просто піддалася емоціям.
"Це було просто в моменті, рок-н-рол. Концерт, драйв, усі кайфували. Я не планувала цього, просто емоції. Але потім зрозуміла, що, можливо, для когось це було серйозніше. Мені шкода, що не подумала про це тоді", — розповіла Павленко в інтерв’ю Слави Дьоміна.
Артистка також наголосила, що не мала романтичних стосунків із жінками й не відчувала подібних почуттів. Вона пояснила, що може захоплюватися дівчатами — їхньою красою, розумом, енергією, — однак це не має нічого спільного з коханням.
Катерина зізналася, що в юності пережила період пошуку себе. Тоді вона мала близьку подругу, з якою проводила багато часу, однак лише згодом зрозуміла — це не було справжнім коханням.
Виконавиця додала, що воліє не розповідати про особисте публічно, адже не хоче втягнути в це інших людей. Вона переконана, що важливіше, щоб глядачі звертали увагу на її творчість, а не шукали новини у приватному житті.
"Я не хочу виносити свої стосунки на загал. Потрібно пам’ятати й за іншу людину. Усі хай краще слухають музику. У мене все стабільно", — підсумувала Павленко.
Нагадаємо, нещодавно актор Григорій Бакланов випадково показав нову обраницю, яку довго приховував від публіки. Після гучного розлучення з Анастасією Цимбалару артист вперше з’явився на заході не сам — і одразу привернув увагу фанів.