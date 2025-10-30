ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
621
Час на прочитання
2 хв

Лідерка Go_A на тлі поцілунку з дівчиною на концерті зізналася, чи була в стосунках з жінками

Співачка відверто розповіла про своє особисте життя.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Катерина Павленко

Катерина Павленко / © instagram.com/monokatee

Солістка гурту Go_A Катерина Павленко вперше відверто прокоментувала чутки про свою орієнтацію та резонансний поцілунок із дівчиною на концерті.

Співачка зізналася, що момент був спонтанним і не мав жодного підтексту. За її словами, тоді панувала атмосфера драйву та свободи, і вона просто піддалася емоціям.

"Це було просто в моменті, рок-н-рол. Концерт, драйв, усі кайфували. Я не планувала цього, просто емоції. Але потім зрозуміла, що, можливо, для когось це було серйозніше. Мені шкода, що не подумала про це тоді", — розповіла Павленко в інтерв’ю Слави Дьоміна.

Артистка також наголосила, що не мала романтичних стосунків із жінками й не відчувала подібних почуттів. Вона пояснила, що може захоплюватися дівчатами — їхньою красою, розумом, енергією, — однак це не має нічого спільного з коханням.

Катерина Павленко / © скриншот з відео

Катерина Павленко / © скриншот з відео

Катерина зізналася, що в юності пережила період пошуку себе. Тоді вона мала близьку подругу, з якою проводила багато часу, однак лише згодом зрозуміла — це не було справжнім коханням.

Виконавиця додала, що воліє не розповідати про особисте публічно, адже не хоче втягнути в це інших людей. Вона переконана, що важливіше, щоб глядачі звертали увагу на її творчість, а не шукали новини у приватному житті.

"Я не хочу виносити свої стосунки на загал. Потрібно пам’ятати й за іншу людину. Усі хай краще слухають музику. У мене все стабільно", — підсумувала Павленко.

Нагадаємо, нещодавно актор Григорій Бакланов випадково показав нову обраницю, яку довго приховував від публіки. Після гучного розлучення з Анастасією Цимбалару артист вперше з’явився на заході не сам — і одразу привернув увагу фанів.

Дата публікації
Кількість переглядів
621
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie