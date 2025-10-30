Лідерка Go_A на тлі поцілунку з дівчиною на концерті зізналася, чи була в стосунках з жінками

Катерина Павленко / © instagram.com/monokatee

Солістка гурту Go_A Катерина Павленко вперше відверто прокоментувала чутки про свою орієнтацію та резонансний поцілунок із дівчиною на концерті.

Співачка зізналася, що момент був спонтанним і не мав жодного підтексту. За її словами, тоді панувала атмосфера драйву та свободи, і вона просто піддалася емоціям.

"Це було просто в моменті, рок-н-рол. Концерт, драйв, усі кайфували. Я не планувала цього, просто емоції. Але потім зрозуміла, що, можливо, для когось це було серйозніше. Мені шкода, що не подумала про це тоді", — розповіла Павленко в інтерв’ю Слави Дьоміна.

Артистка також наголосила, що не мала романтичних стосунків із жінками й не відчувала подібних почуттів. Вона пояснила, що може захоплюватися дівчатами — їхньою красою, розумом, енергією, — однак це не має нічого спільного з коханням.

Катерина Павленко / © скриншот з відео

Катерина зізналася, що в юності пережила період пошуку себе. Тоді вона мала близьку подругу, з якою проводила багато часу, однак лише згодом зрозуміла — це не було справжнім коханням.

Виконавиця додала, що воліє не розповідати про особисте публічно, адже не хоче втягнути в це інших людей. Вона переконана, що важливіше, щоб глядачі звертали увагу на її творчість, а не шукали новини у приватному житті.

"Я не хочу виносити свої стосунки на загал. Потрібно пам’ятати й за іншу людину. Усі хай краще слухають музику. У мене все стабільно", — підсумувала Павленко.

