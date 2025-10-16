ТСН у соціальних мережах

Лідерка Go_A стала сольною співачкою та підірвала Мережу дебютною піснею

Катерина Павленко розпочинає сольну кар'єру.

Катерина Павленко

Лідерка гурту Go_A Катерина Павленко стала сольною співачкою та представила дебютну пісню.

Артистка взяла собі псевдонім Monokate. У новому проєкті знаменитість демонструватиме іншу грань музичної діяльності. Якщо в Go_A домінує етноелектроніка, то у Monokate співачка звертається до альтернативного інді-попу — більш інтимного, емоційного та камерного звучання.

Виконавиця вже й встигла представити дебютний сингл. Композиція отримала назву "Пахнеш". Вона увійде до дебютного альбому Monokate, над яким Катерина працювала протягом останніх шести місяців. "Пахнеш" — це історія про чуттєвість, пам'ять і присутність, яка залишається навіть тоді, коли людина зникає з життя.

"Monokatee — це мій особистий простір, де я можу бути максимально чесною. Тут я дозволяю собі звучати по-новому — м'якше, але водночас глибше. Це музика, яку хочеться не просто слухати, а проживати", — коментує артистка.

Зазначимо, ще влітку цьогоріч Катерина Павленко розсекертила початок сольної кар'єри. Що ж стосується Go_A, то артистка тимчасово припинила свою діяльність в колективі.

