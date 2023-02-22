Лідерка гурту The Hardkiss Юлія Саніна стала ведучою "Євробачення-2023" у Ліверпулі

Артистка вестиме полуфінали і грандфінал музичної першості.
Сьогодні, 22 лютого, організатори конкурсу "Євробачення-2023" оголосили імена ведучих музичної першості.
Так, фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка, до речі, була у складі журі нацвідбору, стала однією з чотирьох ведучих пісенного змагання у Ліверпулі. Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті конкурсу "Євробачення".
Разом з Саніною конкурс також вестимуть легенда "Євробачення" Грем Нортон, який від 2009 року коментує пісенне змагання у Великій Британії. Відома англійська акторка та співачка Ганна Веддінгем, і співачка, модель і танцівниця Аліша Діксон.
Зазначимо, що голос "Євробачення" в Україні, ведучий Тімур Мірошниченко цьогоріч буде кореспондентом конкурсу у Ліверпулі. Мірошниченко з'являтиметься упродовж усіх шоу, а також коментуватиме шоу у прямому ефірі з коментаторського боксу України на Liverpool Arena.
Разом із колегою, ведучим Семом Квеком Мірошниченко вестиме пряму трансляцію церемонії відкриття на офіційному каналі Євробачення на YouTube.
Нагадаємо, що цьогоріч міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023" відбудеться у Ліверпулі, Велика Британія. Попри те, що минулоріч перемогу на музичній першості здобув український гурт Kalush Orchestra, організаторами було прийняте рішення з України перенести конкурс до Великої Британії через повномасштабну війну, яку в нашій країні влаштувала країна-терористка росія.
Півфінали конкурсу відбудуться 9 і 11 травня, фінал – 13 травня. Представник від України, гурт TVORCHI автоматично потрапляє у фінал "Євробачення", оскільки минулого року на конкурсі переміг учасник від України.
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