Лідерка гурту The Hardkiss Юлія Саніна стала ведучою "Євробачення-2023" у Ліверпулі

Сьогодні, 22 лютого, організатори конкурсу "Євробачення-2023" оголосили імена ведучих музичної першості.

Так, фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка, до речі, була у складі журі нацвідбору, стала однією з чотирьох ведучих пісенного змагання у Ліверпулі. Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті конкурсу "Євробачення".

Ведучі "Євробачення 2023" - Юлія Саніна, Грем Нортон, Ганна Веддінгем та Аліша Діксон / Фото: eurovision.tv

Разом з Саніною конкурс також вестимуть легенда "Євробачення" Грем Нортон, який від 2009 року коментує пісенне змагання у Великій Британії. Відома англійська акторка та співачка Ганна Веддінгем, і співачка, модель і танцівниця Аліша Діксон.

Зазначимо, що голос "Євробачення" в Україні, ведучий Тімур Мірошниченко цьогоріч буде кореспондентом конкурсу у Ліверпулі. Мірошниченко з'являтиметься упродовж усіх шоу, а також коментуватиме шоу у прямому ефірі з коментаторського боксу України на Liverpool Arena.

Тімур Мірошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Разом із колегою, ведучим Семом Квеком Мірошниченко вестиме пряму трансляцію церемонії відкриття на офіційному каналі Євробачення на YouTube.

Нагадаємо, що цьогоріч міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023" відбудеться у Ліверпулі, Велика Британія. Попри те, що минулоріч перемогу на музичній першості здобув український гурт Kalush Orchestra, організаторами було прийняте рішення з України перенести конкурс до Великої Британії через повномасштабну війну, яку в нашій країні влаштувала країна-терористка росія.

Півфінали конкурсу відбудуться 9 і 11 травня, фінал – 13 травня. Представник від України, гурт TVORCHI автоматично потрапляє у фінал "Євробачення", оскільки минулого року на конкурсі переміг учасник від України.

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