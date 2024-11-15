Лідерка Tember Blanche оголосила про кардинальні зміни у творчості: "Дуету більше не буде"

Солістка гурту Tember Blanche, відомого своїм хітом "Вечорниці", Саша Ганапольска вперше заявила про рішучі зміни у дуеті з її чоловіком Владом Лагодою, з яким вона зіграла весілля цього року.

Так, артистка повідомила, що після розмови з коханим вони дійшли спільного рішення припинити діяльність дуету в звичному його розумінні. Саша каже, що причиною цьому стали їхні різні погляди на творчість.

"Ми з Владом п'ять років разом. І насправді не так давно ми зрозуміли, що хочемо трошки різних речей від музичного проєкту. Тобто якщо йому більше подобається виступати, давати концерти й отримувати кураж від людей наживо, то мені важливіше писати пісні й відчувати, як вони впливають на людей. Коли ми відверто поговорили, то ми зрозуміли, що треба змінити структуру. Після двох концертів у листопаді дуету більше не буде", - заінтригувала лідерка Tember Blanche в інтерв'ю "Розмова".

Гурт Tember Blanche

Тим не менш, Ганапольска встигла заспокоїти шанувальників Tember Blanche й запевнила, що вона продовжуватиме співати з музичним колективом. Щоправда, команда вже незабаром дещо змінить своє позиціонування. За словами виконавиці, тепер на сцені не лише вона буде ключовою персоною. Зокрема, до прикладу вона навела зірку Біллі Айліш і її брата Фіннеаса О'Коннелла, який стоїть за її основною творчістю.

"Дуету не буде в класичному розумінні, але назва і все залишиться, але зміниться позиціонування. Буде інакше. Буде в центрі персонажка Ганна Польська, моє альтер-его. Це скоріше, як модель Біллі Айліш і Фіннеаса. Тобто в центрі Біллі, але без Фіннеаса це не може існувати, бо він їй написав майже усі найвідоміші пісні. Так само Tember Blanche тримається на нас двох. І тому ми будемо робити все вдвох. Просто що останнім часом на сцені я і так більше розказувала, стояла по центру, але тепер це буде чіткіша історія. Є я, Ганна Польська, а є музиканти, зокрема і Влад, які роблять музику. Це буде гурт зі мною в центрі та з певною концептуальною історією", - пояснила артистка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Христина Соловій також оголосила про припинення концертної діяльності й назвала причину такого рішення.

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