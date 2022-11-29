Лідерка Vivienne Mort розповіла, як через користування генератором загинула рідна їй людина

Українська співачка, лідерка гурту Vivienne Mort Даніела Заюшкіна підняла важливу тему про необхідність дотриманнь правил безпеки під час користування генератором.

Зокрема, виконавиця розповіла, що приладом потрібно користуватися безпечно. Якщо ж генератор використовувати без дотримань правил безпеки, то можна отруїтися чадним газом. Артистка розповіла, що саме так загинула близька їй людина.

"За останні дні я дізналася про чимало випадків отруєння чадним газом під час використання генератора вдома. В одному селі дві сім'ї заснули і не прокинулися, тому що не знали або не дотримувалися правил безпеки при використанні генератора. Також з цієї причини загинула близька мені людина", - поділилася виконавиця.

Даніела Заюшкіна / Фото: instagram.com/viviennemort

Тож, співачка у своєму фотоблогу вирішила нагадати про правила користування генератором.

"Перше і головне: генератор має знаходитися на відкритому повітрі. Генератор має бути розташований мінімум за шість метрів від вікон. Заправляти генератор потрібно виключно на відкритому повітрі. Бензин або дизель потрібно зберігати подалі від генератора — це може викликати пожежу. Сам генератор під час роботи не повинен торкатися стін, інших речей — це може викликати пожежу", - наголосила артистка.

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