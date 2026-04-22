Лідія Таран показала донечку-красуню від Доманського та як вона з роками змінювалась

Українська ведуча та журналістка Лідія Таран вперше за тривалий час вийшла на зв'язок та поділилась рідкісними фото своєї доньки-красуні від шоумена Андрія Доманського.

Знаменитість опублікувала знімки Василини в Instagram-stories. Щоправда, кадри були архівними. Лідія Таран згадала підлітковий вік доньки. До слова, Василина була активною пластункою – входила до скаутської організації та часто відвідувала літні табори. Тож, ведуча показала фото доньки саме з того періоду.

На знімках можна розгледіти, як Василина змінювалась. Окрім того, судячи з емоцій на фото, доньці знаменитості неабияк подобалося те, чим вона займалась. Ба більше, й сама Лідія Таран переконана, що пластові табори – це було найкраще рішення для Василини.

"Пластові табори – це найкраще, що трапилось з моєю Василиною", - зазначає ведуча.

Окрім того, Лідія Таран звернулась до підписників. Знаменитість закликала долучатися до благодійної ініціативи пласту – збір коштів на табори для дітей військових.

Зазначимо, Лідія Таран виховує доньку Василину, якій зараз 18 років. Батько дитини – телеведучий Андрій Доманський, з яким знаменитість перебувала в стосунках протягом п'яти років. З початком повномасштабної війни в Україні Лідія Таран разом із донькою оселилась за кордоном, а саме у Франції.

