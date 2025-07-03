ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
901
Час на прочитання
1 хв

Лідія Таран показала дорослу доньку і розсекретила, до якого престижного вишу Франції вона вступила

Донька Лідії Таран закінчила школу. Тепер Василина офіційно є студенткою.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Лідія Таран із донькою

Лідія Таран із донькою / © instagram.com/lidiyataran

Українська ведуча Лідія Таран поділилася фото з донькою та розсекретила, до якого престижного вишу Франції вона вступила.

Цьогоріч 17-річна Василина офіційно стала студенткою. Дівчина закінчила французький коледж, а також українську школу. Вищий навчальний заклад Василина обрала у Франції. Як говорить Лідія Таран, її донька подала документи до семи вишів, а потім до ще одного. Вступні іспити Василина складала французькою мовою, що ускладнювало її шанси, адже була більша конкуренція. Тим не менш, донька Лідії Таран стала студенткою Science Po campus Paris.

Лідія Таран із донькою / © instagram.com/lidiyataran

Лідія Таран із донькою / © instagram.com/lidiyataran

"Усі ці вступні викрутаси Вася долала французькою. Щоб не сподіватися лише на диво, ми подали сім досьє у пристойні виші по всій Франції. З усіма цими забавами і під девізом "геть від матері" свій випускний по факту Вася проміняла на 7 вступів у виші. І була сумна та невесела, аж доки не взнала про 8-й. І от, знайомтесь - Василина Доманська. Студентка Science Po campus Paris, що означає найкращий виш Європи з політичних наук, соціології, економіки та міжнародних відносин", - поділилася ведуча.

До речі, наразі Василина прямує до України. Як зазначила Лідія Таран, на її доньку чекає табір пластунів.

Нагадаємо, цьогоріч донька ведучої Валентини Хамайко закінчила школу. Знаменитість вже заговорила про навчання 15-річної Соломії в університеті.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
901
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie