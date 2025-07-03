Лідія Таран показала дорослу доньку і розсекретила, до якого престижного вишу Франції вона вступила

Лідія Таран із донькою / © instagram.com/lidiyataran

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Українська ведуча Лідія Таран поділилася фото з донькою та розсекретила, до якого престижного вишу Франції вона вступила.

Цьогоріч 17-річна Василина офіційно стала студенткою. Дівчина закінчила французький коледж, а також українську школу. Вищий навчальний заклад Василина обрала у Франції. Як говорить Лідія Таран, її донька подала документи до семи вишів, а потім до ще одного. Вступні іспити Василина складала французькою мовою, що ускладнювало її шанси, адже була більша конкуренція. Тим не менш, донька Лідії Таран стала студенткою Science Po campus Paris.

Лідія Таран із донькою / © instagram.com/lidiyataran

"Усі ці вступні викрутаси Вася долала французькою. Щоб не сподіватися лише на диво, ми подали сім досьє у пристойні виші по всій Франції. З усіма цими забавами і під девізом "геть від матері" свій випускний по факту Вася проміняла на 7 вступів у виші. І була сумна та невесела, аж доки не взнала про 8-й. І от, знайомтесь - Василина Доманська. Студентка Science Po campus Paris, що означає найкращий виш Європи з політичних наук, соціології, економіки та міжнародних відносин", - поділилася ведуча.

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До речі, наразі Василина прямує до України. Як зазначила Лідія Таран, на її доньку чекає табір пластунів.

Нагадаємо, цьогоріч донька ведучої Валентини Хамайко закінчила школу. Знаменитість вже заговорила про навчання 15-річної Соломії в університеті.