Лідія Таран розсекретила свою професію у Франції та чому не вважає себе емігранткою

Лідія Таран / © instagram.com/lidiyataran

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Відома українська телеведуча Лідія Таран, яка з початком повномасштабного вторгнення разом із донькою Василиною переїхала до Франції, вперше за довгий час детально розповіла про своє життя за кордоном.

У коментарі для видання оboz.ua 47-річна телезірка підкреслила, що не вважає себе емігранткою, а нині перебуває у тривалому журналістському відрядженні. За словами ведучої, зараз вона офіційно працює як кореспондентка державного інформаційного агентства і виконує свої професійні обов’язки на території Франції. Крім цього, вона підтримує зв’язок із телеканалом 1+1, зокрема — з улюбленою багатьма програмою "Сніданок з 1+1".

Лідія Таран з донькою / © instagram.com/lidiyataran

"Я не в еміграції. Працюю у Франції як власна кореспондентка державного агентства "Укрінформ". Фактично перебуваю у тривалому відрядженні — так і зазначено в моєму контракті. Час від часу включаюся на свій рідний канал, коли запрошують – і в ефіри "Сніданку з 1+1", і в межах телемарафону", — пояснила ведуча.

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Таран наголосила, що не розривала зв’язків з Україною і регулярно повертається додому. В Києві залишилася вся родина, тож вона намагається бувати тут якомога частіше. Вже найближчим часом Лідія планує знову приїхати в Україну — каже, що в неї заплановано кілька інтерв’ю та особистих зустрічей.

Нагадаємо, нещодавно Лідія Таран розповідала про вступ доньки до престижного вишу Франції та на якій спеціальності вона навчатиметься.