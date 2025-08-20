Лідія Таран зізналась, чи спілкується з колишнім Доманським і чи перебуває зараз у стосунках

Лідія Таран / © instagram.com/lidiyataran

Відома телеведуча та журналістка Лідія Таран, яка раніше розсекретила свою професію у Франці, зізналась, чи спілкується з колишнім Андрієм Доманським і чи перебуває зараз у стосунках.

Пара проживала в цивільному шлюбі, під час якого в них народилася спільна донька Василина. В інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко Лідія Таран говорить, що нині між ним із Доманським жодного спілкування немає. За словами журналістки, її донька вже достатньо доросла, аби налагодити комунікацію з батьком.

"Василині вже майже 18 років. Василина вже доросла, щоб якось сама організувати своє спілкування з батьком так, як вони хочуть. Я не медіатор, це ж не маленька дитина, якою треба управляти. Це вже абсолютно їхні стосунки вдвох. Я до цього не причетна. Це якби вона ще маленька була, а зараз вже ні", - говорить знаменитість.

Лідія Таран із донькою / © instagram.com/lidiyataran

Також Лідія Таран дала зрозуміти, що нині не перебуває в стосунках. Ведуча зізналась, що не проти знайти кохану людину, однак вона не одержима цією ідею. Ба більше, у журналістки на це зараз навіть немає й ресурсу. Лідія Таран активно вкладається в доньку та в свою кар'єру в Франції.

"Якби я була одержима стосунками, я б із стосунків у стосунки б переходила. Зараз я не думаю, сама я чи з кимось. Я зараз відчуваю, що не знаю, куди втиснути ще когось, в кого треба вкладатися. Я зараз маю вкладатися у Васю, маю переосмислити якісь свої робочі моменти", - запевнила ведуча.

Лідія Таран / © instagram.com/lidiyataran

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ЛІДІЯ ТАРАН: чому пішла з ТЕЛЕБАЧЕННЯ, як знайшла СЕСТРУ після 30 років та що з батьком ДИТИНИ

Зазначимо, з початком повномасштабної війни Лідія Таран оселилася у Франції, де досі живе й працює. Саме там до університету вступила й її донька. До України вони приїжджають, однак повертатися наразі не планують.

Що ж стосується Андрія Доманського, то він виїхав з України. Всі соцмережі ведучий видалив. Про повномасштабне російське вторгнення шоумен мовчить.

Нагадаємо, раніше Лідія Таран здобула у Франції магістерський ступінь у галузі стратегічних комунікацій. Ведуча розповіла про труднощі в навчанні за кордоном.